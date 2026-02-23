【確定申告】領収書整理、今すぐ時短：PFUスキャナーが5万円切り／Amazonで

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazon.co.jp】リコー PFU ドキュメントスキャナー「ScanSnap iX2500」が5万円切り！

リコー PFUのドキュメントスキャナー「ScanSnap iX2500」が、参考価格59,400円から16％オフの49,664円で販売中です。

確定申告の準備において、「レシートどこだっけ」「請求書が見つからない」が増えがちです。まとめて処理しようとすると、仕分け・入力・保管まで一気に必要になり、手が止まる原因にもなります。iX2500は毎分45枚の高速スキャンとADF100枚で、紙を“溜める前に”データ化しやすいのがポイントです。まずは「経費レシートだけ」など対象を1つに絞って、流れを作るとラクになります。

リコー PFU ドキュメントスキャナー「ScanSnap iX2500」の魅力

① 毎分45枚スキャンと最大100枚対応

ScanSnap史上最速となる毎分45枚の高速スキャンを実現。最大100枚の原稿をセットでき、両面同時読み取りにも対応しています。業務用スキャナー向けに自社開発された次世代SoC「iiGA」を搭載し、PCレスでの画像処理性能が大幅に進化しています。

② 5インチタッチパネルと2.9秒の高速起動で快適操作

本体には5インチの静電容量式タッチパネルを搭載。電源投入から約2.9秒で起動し、ストレスの少ない操作が可能です。Wi-Fi 6に対応し、セキュリティ規格はWPA3、TLS 1.3をサポート。USB Type-C接続にも対応しています。

③ ScanSnap Home対応でデータ整理・活用まで一元管理

スキャンしたデータは、ソフトウェア「ScanSnap Home」を通じて文書管理や名刺管理、経費精算、写真整理などに活用可能。タッチパネルからワンタッチでPDF保存ができます。PC版ではMicrosoft Teams、SharePoint、OneNote、Notion、iCloudとの連携にも対応しています。

データ化を習慣にするなら、“早く終わる”道具が一番続きます。iX2500は両面読み取りに対応し、毎分45枚でスピーディーに取り込めるため、まとめてスキャンする運用にも向きます。Wi-Fi/USBの両対応で設置環境に合わせやすいのもポイントです。価格は変動しますが、現在のAmazonでは49,664円と5万円未満で購入可能です。

確定申告の直前に慌てないコツは、「スキャンして終わり」ではなく、出口まで決めることです。経費は経費フォルダ、家計は家計簿用、名刺は名刺管理など、行き先を固定すると探す時間が減ります。薄いレシートはカールしやすいので、最初は詰め込みすぎず、給紙のクセを掴むとスムーズです。

また、確定申告向けの運用なら、「今週分のレシートを週末にまとめて100枚まで取り込む」など、週1ルールにすると溜まりにくくなります。

※価格は在庫状況などによって異なる場合があります。