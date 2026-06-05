4,980円で工具なし丸洗い。山善のDCサーキュレーターがセール中

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【Amazonタイムセール】山善「洗えるサーキュレーター YAS-TCFVW15（C）」をチェック！

山善の洗えるサーキュレーター「YAS-TCFVW15（C）」がAmazonタイムセール対象。参考価格5,436円のところ、8％オフの4,980円で販売中。

昨今、DCモーター搭載サーキュレーターは静音性や省エネ性の観点から注目を集めている。一方で、羽根やガード周辺はホコリが溜まりやすく、掃除に手間がかかることもある。その中で山善の「YAS-TCFVW15(C)」は、工具不要で羽根や前後ガードを取り外して丸洗いできるほか、ほこりが付きにくい帯電防止羽根も採用。上下左右の自動首振りにも対応する。

①工具不要で分解丸洗い対応

前面ガードや背面ガード、羽根、スピンナー、ガード止めナットまで取り外せる構造を採用。取り外したパーツは丸洗いにも対応しており、ガードの隙間や羽根裏に溜まったホコリも掃除できる。

②DCモーター＋上下左右自動首振り

DCモーターを採用し、静音性や消費電力へ配慮した構成となっている。上下約75°、左右約70°の自動首振りにも対応し、エアコンの空気循環や部屋干しの送風など、広い範囲へ風を送りたい場面でも活躍する。

③帯電防止羽根＋無段階ダイヤル搭載

ホコリが付きにくい帯電防止羽根を採用するほか、ダイヤル式の無段階風量調節にも対応。羽根径15cmのコンパクト設計ながら18畳対応となっており、寝室や脱衣所、デスク周辺にも置きやすい。