999gなのにHDMIもUSB Type-Aもある！ 最大27時間駆動の14型「LG gram」が16万円切り

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【Amazonで割引中】LG 14型ノートPC「LG gram 14（14Z90RU-GA53J）」をチェック！

LGの14型ノートPC「LG gram 14（14Z90RU-GA53J）」がAmazonで割引対象。参考価格203,000円のところ、21％オフの159,800円で販売中。

軽量ノートPCは便利だが、最近はUSB Type-C中心の構成も増え、HDMIやUSB Type-Aを使うたびに変換アダプターが必要になる場面も増えてきた。軽量化と引き換えに、端子構成をかなり割り切ったモデルも少なくない。

LG gram 14は、約999gと軽量ながらHDMIやUSB Type-Aも備えた14型モバイルノート。最大27時間駆動にも対応しており、毎日バッグへ入れて持ち歩く用途とも合う。

①14型16:10ディスプレイと第13世代Core i5搭載

14型WUXGA（1920×1200）IPS液晶を搭載し、縦方向へ広い16:10比率も採用。第13世代Core i5-1334Uや16GBメモリ、512GB NVMe SSDを備え、Office作業やブラウザー中心の用途も快適に扱える構成となっている。

②HDMIやUSB Type-Aも使える14型モバイル

HDMIに加え、USB Type-A×2やThunderbolt 4対応USB Type-C×2も搭載。Wi-Fi 6EやBluetooth 5.1も備えており、会議室のディスプレイ接続や外部ストレージ利用にも使える。

③約999gボディと最大27時間駆動

約999gの軽量ボディに72Whバッテリーを搭載し、最大27時間のバッテリー駆動にも対応。製品登録による最長4年保証も用意されている。

製品スペック

【CPU】第13世代 Intel Core i5-1334U

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB NVMe SSD

【ディスプレイ】14型 WUXGA IPS（1920×1200／16:10）

【端子】HDMI、USB Type-A×2、Thunderbolt 4対応USB Type-C×2

【バッテリー駆動】最大27時間（JEITA Ver3.0）

【重量】約999g