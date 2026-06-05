第一弾はライフサイクル管理を仕組み化する「デバイス運用パッケージ」
少人数情シスを“仕組みの力”で救う！PFUがSaaSと実務代行を融合した「情シスのOTOMO」
2026年06月05日 16時30分更新
PFUは、中堅企業の情報システム部門（情シス）向けに、SaaSと実務代行を組み合わせたパッケージ型IT運用サービス「情シスのOTOMO（おとも）」シリーズを立ち上げた。2026年6月3日には、その第一弾として「デバイス運用パッケージ」の販売を開始している。PFUは、同サービスに長年のITインフラ運用のノウハウを詰め込み、「使い始めたその日から自走する運用」の確立を支援する。
拡大する情シスの負担と属人化の壁
現在、DX推進やゼロトラストセキュリティへの対応、働き方の多様化など、企業のIT環境は激変しており、情シスの役割もシステム運用の枠を超えている。一方で、特に中堅企業では、少人数の情シスが複数業務を兼務しているのが実態であり、業務の負担増加だけではなく、属人化も大きな課題になっている。
こうした現状を打破すべく、PFUは、30年間の運用支援で培った知見をもとに、“情シス業務を標準プロセス化”する基盤として情シスのOTOMOを展開する。「SaaS＋運用サービス」のパッケージを課題領域別に取り揃え、人に依存せず、仕組みで安定的に回り続ける「自走する運用」の確立を支援するという。
第一弾はライフサイクル管理を仕組み化する「デバイス運用パッケージ」
この課題領域別パッケージの第一弾が「デバイス運用パッケージ」だ。PCをはじめとしたエッジデバイスを対象に、IT資産のライフサイクル管理を「仕組み」で解決するためのサービスであり、主な特徴は以下3点となる。
1. デバイス運用SaaSによるガバナンス強化
安定したデバイス運用を支えるSaaSとして、申請から配布までを全社統一・一元管理できる「申請ワークフロー」、利用者とデバイス情報を紐づけ、誰が・どの機器を保有しているかを可視化する「機器台帳」を提供。内部統制や監査対応にも対応し、IT資産ガバナンスの強化につなげる。
2. IT資産の可視化と予算策定精度の向上
IT資産を可視化するSaaSとして、機器台数や使用年数、修理実績などを一目で把握できる「IT資産ダッシュボード」を提供。さらに、「PCカンタンシミュレーション」では、人員計画や更新サイクルを踏まえ、3年先までの調達台数やコストを算出可能だ。
3. デバイス運用業務をまるっと代行
在庫保管からキッティング、配送、修理調整、回収後のデータ消去・証明書発行にいたるまで、属人化するデバイス運用業務の一括代行サービスも展開する。さらには、PFUのIT運用支援のノウハウをテンプレート化した「運用ドキュメント管理」も用意され、属人化しないIT運用の確立を支援する。
デバイス運用パッケージは、2026年6月3日より販売開始され、IDあたり月額1000円（税別・年間契約 / IDは10単位ごと、最小50ID）で提供される。
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