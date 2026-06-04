Amazonセール情報大紹介！ 第1845回
【タイムセール】2万円台なのにG99・90Hz・Widevine L1対応。PHILIPSの11型Androidタブ
2026年06月04日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】PHILIPS 11型Androidタブレット「T8015（シルバー）」をチェック！
PHILIPSの11型Androidタブレット「T8015」がAmazonタイムセール対象。参考価格36,980円のところ、22％オフの28,980円で販売中。
安いAndroidタブって、最近は普通に使えるものがかなり増えてきた。ただ、2〜3万円帯になると、画面の滑らかさや動画視聴まわり、アプリ切り替え時の快適さなど、細かい部分で差が出やすい。
その中で、今セール中の「PHILIPS T8015」は、MediaTek G99や90Hz対応11型フルHDディスプレイ、Widevine L1を搭載。派手なハイスペック路線ではないが、普段使いで気になりやすい部分をきちんと押さえたモデルだ。
①90Hz対応11型フルHDディスプレイでG99搭載
11型1920×1200ドットディスプレイは90Hz表示に対応。SoCはMediaTek G99を搭載しており、Web閲覧やSNSスクロール時も表示が滑らか。Widevine L1対応で、NetflixやPrime Videoの高画質再生もサポートする。
②128GBストレージと8000mAhバッテリーを搭載
128GBストレージを内蔵するほか、microSDカードで最大1TBまで拡張可能。8000mAhバッテリーや18W急速充電にも対応しており、動画視聴や電子書籍用タブレットとしても使いやすい。
③GPS・顔認証など機能面も充実
顔認証やGPS、Bluetooth 5.2、Wi-Fiは2.4GHz/5GHzに対応。ワイヤレス投影や保護者制限、そのほかユーザー補助などの機能も備える。
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