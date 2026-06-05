Amazonセール情報大紹介！ 第1849回
会議後の“あのまとめ作業”から解放。カード型AIレコーダー「Plaud Note」が22,000円に
2026年06月05日 17時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】Plaud カード型AIレコーダー「Plaud Note AIボイスレコーダー」をチェック！
Plaudのカード型AIレコーダー「Plaud Note AIボイスレコーダー」がAmazonで割引対象。過去価格27,500円のところ、20％オフの22,000円で販売中。
会議って、その場より“終わった後”の方が面倒だったりする。録音データを聞き返しながら議事録をまとめる。要点を抜き出す。ToDoを整理する。結局、メモ整理だけでかなり時間を持っていかれることも多い。
「Plaud Note」は、自動文字起こしやAI要約、ToDo生成などに対応したカード型AIレコーダー。録音から文字起こし、要約まで一つの流れで扱える。
①デュアルモード録音と112言語文字起こし
通話録音モードと対面録音モードを切り替え可能。VPU骨伝導技術やAIノイズキャンセリングも備え、3m先の音声も収音できる。文字起こしは112言語へ対応し、発言者ラベルで「誰が何を話したか」を明確に表示する。
②AI要約・ToDo生成・マルチモーダル入力
GPT-5.2やClaude 4.6、Gemini 3.1 Proなどを活用し、会議内容のAI要約やToDo生成へ対応。録音中の重要場面をハイライトできるほか、写真やテキストを追加しながら記録できる。
③厚さ2.99mmカード型＆Web会議対応
厚さ約2.99mm・約30gのカードサイズ設計を採用。付属マグネットケースでスマホ背面へ装着でき、ZoomやTeams、Google Meetとも連携可能。最大30時間連続録音や無制限クラウド保存にも対応する。
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