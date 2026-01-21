【Amazonギフトカードが当たる】PFU、BCNスキャナ部門16年連続シェアNo.1獲得記念のキャンペーン開催

ScanSnapは16年連続シェアNo.1

PFUは2026年1月19日、BCNスキャナ部門で16年連続シェアNo.1を獲得したと発表。それに伴い、Amazonギフトカードが当たる記念キャンペーン「ScanSnap大還元祭」を3月31日まで開催する。

これは、「初受賞から16年連続シェアNo.1を達成、45.6％のシェアを獲得」したことを記念して開催するもの。3月31日までの応募期間中にScanSnapの対象モデル（iX2500、iX2400、iX1300、iX110、SV600）を購入してキャンペーンページからユーザー登録と併せて応募することで、抽選で160名にAmazonギフトカード5000円相当が当たる。

概要はキャンペーンページを参照のこと。

※「BCN AWARD」は、全国の量販店のPOSデータを日次で収集・集計した「BCNランキング」に基づき、パソコン関連・デジタル家電関連製品の年間（1月～12月）販売台数第1位のベンダーの功績を讃える賞です。（調査期間は2025年1月1日～2025年12月31日）

※「BCNランキング」のシートフィード型、シートフィード型＋フィルムスキャナ、ハンディ型＋シートフィード型、フラットベッド型＋シートフィード型の合算。