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Amazonセール情報大紹介！ 第1846回

スーツケース出すほどじゃない1〜2泊に。妙に欲しくなる“背負えるキャリーバッグ”が4,000円台

2026年06月05日 08時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】CAPTAIN STAG「キャリーバッグ 12420001」をチェック！

　CAPTAIN STAG（キャプテンスタッグ）の「キャリーバッグ 12420001」がAmazonで割引対象。参考価格5,390円のところ、14％オフの4,630円で販売中。

　荷物はそこそこある。でも、大きなスーツケースを持ち出すほどでもない。そんな移動って意外と多い。駅の階段や混雑した電車を移動していると、「今日は転がすより背負えた方がラクかも」と思う場面はかなりある。こういう時、必要に応じて“転がす”と“背負う”を切り替えられるバッグが妙に気になってくる。しかも4,000円台なら、なおさらだ。

アマゾンでCAPTAIN STAG「キャリーバッグ 12420001」を入手

①引く・持つ・背負うの3WAY仕様

　引く・持つ・背負うの3WAY仕様を採用し、階段では背負う、平地では転がすなど移動環境に応じて持ち方を切り替え可能。キャリーバーは多段階調整に対応し、2輪キャスターも備える。

②最大48Lまで拡張可能

　衣類なら2泊程度を収納できる33L容量を備えるほか、ファスナーでマチ幅を約8cm広げることで最大48Lまで拡張可能。開閉しやすいダブルジップを採用し、サイドにはメッシュポケットも配置する。

③日本発アウトドアブランド展開モデル

　日本発のアウトドアブランド「CAPTAIN STAG」展開モデル。55×34×18cmの本体サイズを採用し、帰省やライブ遠征、出張などでも使いやすいリュック式キャリーバッグとして展開する。

アマゾンでCAPTAIN STAG「キャリーバッグ 12420001」を入手
 

・商品名：キャリーバッグ 12420001
・メーカー名：CAPTAIN

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