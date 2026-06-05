Amazonセール情報大紹介！ 第1846回
スーツケース出すほどじゃない1〜2泊に。妙に欲しくなる“背負えるキャリーバッグ”が4,000円台
2026年06月05日 08時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】CAPTAIN STAG「キャリーバッグ 12420001」をチェック！
CAPTAIN STAG（キャプテンスタッグ）の「キャリーバッグ 12420001」がAmazonで割引対象。参考価格5,390円のところ、14％オフの4,630円で販売中。
荷物はそこそこある。でも、大きなスーツケースを持ち出すほどでもない。そんな移動って意外と多い。駅の階段や混雑した電車を移動していると、「今日は転がすより背負えた方がラクかも」と思う場面はかなりある。こういう時、必要に応じて“転がす”と“背負う”を切り替えられるバッグが妙に気になってくる。しかも4,000円台なら、なおさらだ。
①引く・持つ・背負うの3WAY仕様
引く・持つ・背負うの3WAY仕様を採用し、階段では背負う、平地では転がすなど移動環境に応じて持ち方を切り替え可能。キャリーバーは多段階調整に対応し、2輪キャスターも備える。
②最大48Lまで拡張可能
衣類なら2泊程度を収納できる33L容量を備えるほか、ファスナーでマチ幅を約8cm広げることで最大48Lまで拡張可能。開閉しやすいダブルジップを採用し、サイドにはメッシュポケットも配置する。
③日本発アウトドアブランド展開モデル
日本発のアウトドアブランド「CAPTAIN STAG」展開モデル。55×34×18cmの本体サイズを採用し、帰省やライブ遠征、出張などでも使いやすいリュック式キャリーバッグとして展開する。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1978回
トピックス6万円切りでThinkPad X1 Carbon！第11世代Core i5搭載の整備済み品
-
第1978回
トピックスまだ買える！6万円切りThinkPad X1 Carbon、リユースセール継続中 仕事用モバイルPCを安く狙うなら注目
-
第1961回
トピックスOfficeは買い切り派！「Home & Business 2024」がAmazonで6％オフ／スマイル Sale
-
第1889回
トピックスDropbox Plus 3年版が37,500円、2TBクラウドをまとめて確保
-
第1845回
トピックス【タイムセール】2万円台なのにG99・90Hz・Widevine L1対応。PHILIPSの11型Androidタブ
-
第1844回
トピックス35％オフで1.4万円台！ PS5・PC両対応のSIE純正「PULSE Elite」がタイムセール中
-
第1843回
トピックス56V高出力ファンに45000mAh搭載。空調作業服フルセットが40％オフで11,970円に
-
第1842回
トピックス前から取り出せる・静かに転がる・止められる。移動中のストレスが減るスーツケースが1万円台
-
第1841回
トピックスCore Ultraではなく“第12世代Core Hシリーズ”。ACEMAGICの16GB搭載ノートがAmazonで約10万円に
-
第1840回
トピックススーツケースなのに押し入れを占領しない。厚みが約8cmまで縮むキャリーケース
- この連載の一覧へ