Amazonセール情報大紹介！ 第1851回
「普通に動いて、普通に直せる」が強い。Dellの15型が89,980円
2026年06月06日 12時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Dell 15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250（ND25-GHBA）」をチェック！
Dellの15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250（ND25-GHBA）」がAmazonタイムセール対象。89,980円で販売中。
ノートPCって、スペック表だけでは分からない部分が意外と大きい。故障した時に発送が必要だったり、サポート窓口へなかなか繋がらなかったりと、修理まわりで手間がかかるケースもある。その点、今回セール中のDell 15インチモデルは、翌営業日対応のオンサイト（出張）修理サービスが標準付属。“普通に使えて、普通に直せる”安心感を重視した15型ノートとなっている。
①15.6型FHD・120Hz対応ディスプレイ
15.6型フルHD非光沢ディスプレイを搭載し、120Hz表示にも対応。Dell ComfortViewによるブルーライト低減機能も備える。250nit輝度や広視野角パネルを採用するほか、HD Webカメラも搭載している。
②USB Type-C・SDカード対応の接続構成
USB Type-CやHDMI、USB Type-Aに加え、SDカードスロットも搭載。Wi-Fi 6やBluetooth 5.3にも対応する。テンキー付きキーボードや電卓ホットキー、リフトヒンジ設計も採用した。
③1年間翌営業日オンサイト修理サービス付き
1年間の翌営業日対応オンサイト（出張）修理サービスが標準付属。HDD返却不要サービスにも対応しており、故障時もストレージを手元へ残したまま対応できる。修理時の発送や長期間の預かりを避けたい仕事用PCとしても導入しやすい。
製品スペック
【CPU】Intel Core 3 100U
【メモリー】8GB DDR5
【ストレージ】512GB PCIe NVMe SSD
【ディスプレイ】15.6型 フルHD 非光沢 120Hz
【通信】Wi-Fi 6、Bluetooth 5.3
【端子】USB Type-C、USB Type-A、HDMI、SDカードスロット
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