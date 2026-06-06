「普通に動いて、普通に直せる」が強い。Dellの15型が89,980円

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【Amazonタイムセール】Dell 15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250（ND25-GHBA）」をチェック！

Dellの15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250（ND25-GHBA）」がAmazonタイムセール対象。89,980円で販売中。

ノートPCって、スペック表だけでは分からない部分が意外と大きい。故障した時に発送が必要だったり、サポート窓口へなかなか繋がらなかったりと、修理まわりで手間がかかるケースもある。その点、今回セール中のDell 15インチモデルは、翌営業日対応のオンサイト（出張）修理サービスが標準付属。“普通に使えて、普通に直せる”安心感を重視した15型ノートとなっている。

①15.6型FHD・120Hz対応ディスプレイ

15.6型フルHD非光沢ディスプレイを搭載し、120Hz表示にも対応。Dell ComfortViewによるブルーライト低減機能も備える。250nit輝度や広視野角パネルを採用するほか、HD Webカメラも搭載している。

②USB Type-C・SDカード対応の接続構成

USB Type-CやHDMI、USB Type-Aに加え、SDカードスロットも搭載。Wi-Fi 6やBluetooth 5.3にも対応する。テンキー付きキーボードや電卓ホットキー、リフトヒンジ設計も採用した。

③1年間翌営業日オンサイト修理サービス付き

1年間の翌営業日対応オンサイト（出張）修理サービスが標準付属。HDD返却不要サービスにも対応しており、故障時もストレージを手元へ残したまま対応できる。修理時の発送や長期間の預かりを避けたい仕事用PCとしても導入しやすい。

製品スペック

【CPU】Intel Core 3 100U

【メモリー】8GB DDR5

【ストレージ】512GB PCIe NVMe SSD

【ディスプレイ】15.6型 フルHD 非光沢 120Hz

【通信】Wi-Fi 6、Bluetooth 5.3

【端子】USB Type-C、USB Type-A、HDMI、SDカードスロット