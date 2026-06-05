Amazonセール情報大紹介！ 第1850回
Androidスマホがサーモカメラ化！「HIKMICRO Mini2」タイムセール中【21%OFF】
2026年06月05日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】HIKMICRO Android用サーモグラフィー「Mini2」をチェック！
HIKMICROのAndroid用サーモグラフィー「Mini2」がAmazonタイムセール対象。参考価格32,980円のところ、21％オフの25,989円で販売中。
正直、スマホ用アクセサリーとして見ると、2万円台後半は気軽に買える価格ではない。ただ、サーモグラフィーって、もともとは業務用途中心の機材。そのサーモグラフィーをAndroidスマホに挿すだけで使えるようにしたのが「HIKMICRO Mini2」だ。PCや充電器の発熱確認から、温度の違いの可視化まで、“見えない熱”を映像として見られるのが面白い。
①256×192解像度・25Hz対応サーモ
256×192の赤外線解像度や画像周波数25Hzに対応。熱感度は＜0.04度で温度差も細かく表示できる。機器の発熱確認や断熱チェックなど、温度の違いを映像として確認したい場面で使える構成だ。
②AndroidスマホへUSB Type-C接続
USB Type-Cポート搭載のAndroidスマホに接続して使える小型モデル。バッテリー不要で、スマホから給電しながら動作する。静止画保存やMPEG-4動画記録にも対応し、撮影したサーモ画像や映像を残せる。
③IP40対応・本体3年保証
IP40保護等級に対応するほか、本体3年保証、赤外線センサー10年保証も用意。消費電力は0.36Wと低く、-20〜350℃までの測定に対応する。整備や設備確認など、長く使う用途も意識したモデルだ。
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