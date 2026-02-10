抽選でAmazonギフトカードが当たるキャンペーンも開催
最新PFU製スキャナーを自由に使える「ScanSnap Spot」が全国48ヵ所にオープン
2026年02月10日 13時00分更新
全国48ヵ所にScanSnap iX2500を設置
PFUは2026年2月5日より自社のイメージスキャナー「ScanSnap iX2500」を利用できるサービス「ScanSnap Spot」の運用を開始した。
これは、「カフェ、図書館、自治体施設、コワーキングスペースなど、どなたでも利用できる公共空間・施設にiX2500を設置し、訪れた方が自由に・簡単にスキャン」できるという新しい取り組み。すでに全国48ヵ所で運用が始まっている。
また、iX2500の設置に協力する施設「ScanSnap Spotパートナー」の募集も5日からスタート。さらにXでは、抽選で最大48名にAmazonギフトカードが当たる「#ScanSnapSpot使ってみたキャンペーン」および「#うちの街にもScanSnapSpotキャンペーン」を開催する。詳細はXアカウント「＠ScanSnapJP」を参照のこと。
抽選で最大48名にAmazonギフトカードが当たる！
第1弾「#ScanSnapSpot使ってみたキャンペーン」
■参加方法：
1. いずれかのScanSnap Spotに行き、ScanSnapを利用
2. Xで「ScanSnapの写真＋ScanSnap Spotで実施したことやScanSnapを使用した感想」とハッシュタグ「#ScanSnapSpot使ってみた」を付けて投稿
■応募期間：2026年2月5日(木)～3月15日(日)
■賞品：抽選で5名にAmazonギフトカード5000円分をプレゼント
第2弾「#うちの街にもScanSnapSpotキャンペーン」
■参加方法： 1. Xで「ScanSnap Spotになってほしい場所＋設置希望の理由など一言」とハッシュタグ「#うちの街にもScanSnapSpot」を付けて投稿
■応募期間：2026年3月16日(月)～3月31日(火)
■賞品：抽選で43名にAmazonギフトカード1000円分をプレゼント