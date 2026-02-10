最新PFU製スキャナーを自由に使える「ScanSnap Spot」が全国48ヵ所にオープン

全国48ヵ所にScanSnap iX2500を設置

PFUは2026年2月5日より自社のイメージスキャナー「ScanSnap iX2500」を利用できるサービス「ScanSnap Spot」の運用を開始した。

これは、「カフェ、図書館、自治体施設、コワーキングスペースなど、どなたでも利用できる公共空間・施設にiX2500を設置し、訪れた方が自由に・簡単にスキャン」できるという新しい取り組み。すでに全国48ヵ所で運用が始まっている。

また、iX2500の設置に協力する施設「ScanSnap Spotパートナー」の募集も5日からスタート。さらにXでは、抽選で最大48名にAmazonギフトカードが当たる「#ScanSnapSpot使ってみたキャンペーン」および「#うちの街にもScanSnapSpotキャンペーン」を開催する。詳細はXアカウント「＠ScanSnapJP」を参照のこと。