「モンハンワイルズ」最終アプデのメンテ延長　11時半→13時半へ

文●Zenon／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　カプコンは2月18日に実施する「モンスターハンターワイルズ」の最終アップデート[Ver.1.041]について、メンテナンス時間の延長を告知した。11時30分終了予定だったのが、13時30分予定になる。

　メンテ中はオンラインコンテンツをプレイすることができない。オフラインモードでのプレイは可能だ。

　「歴戦王アルシュベルド」などの実装で期待が高まっている本アップデート。ユーザーからは「焦らずしっかりやってほしい」「いくらでも待ちます」「安全第一！」「むしろ嬉しい」「準備は万端ですぜ」と、開発陣をねぎらい応援する声が寄せられていた。

 

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
発売日：発売中（2025年2月28日）
価格：
　通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）
　デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）
　プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM
"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。
©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。

