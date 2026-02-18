カプコンは2月18日に実施する「モンスターハンターワイルズ」の最終アップデート[Ver.1.041]について、メンテナンス時間の延長を告知した。11時30分終了予定だったのが、13時30分予定になる。

メンテ中はオンラインコンテンツをプレイすることができない。オフラインモードでのプレイは可能だ。

「歴戦王アルシュベルド」などの実装で期待が高まっている本アップデート。ユーザーからは「焦らずしっかりやってほしい」「いくらでも待ちます」「安全第一！」「むしろ嬉しい」「準備は万端ですぜ」と、開発陣をねぎらい応援する声が寄せられていた。

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

