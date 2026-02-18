「モンハンワイルズ」最終アプデのメンテ延長 11時半→13時半へ
カプコンは2月18日に実施する「モンスターハンターワイルズ」の最終アップデート[Ver.1.041]について、メンテナンス時間の延長を告知した。11時30分終了予定だったのが、13時30分予定になる。
メンテ中はオンラインコンテンツをプレイすることができない。オフラインモードでのプレイは可能だ。
「歴戦王アルシュベルド」などの実装で期待が高まっている本アップデート。ユーザーからは「焦らずしっかりやってほしい」「いくらでも待ちます」「安全第一！」「むしろ嬉しい」「準備は万端ですぜ」と、開発陣をねぎらい応援する声が寄せられていた。
【メンテナンス情報】— 【公式】モンスターハンターワイルズ (@MH_Wilds) February 18, 2026
現在実施中のメンテナンスについて、一部アップデート作業に時間を要しているため、
メンテナンス時間を下記日時に変更させていただきます。
■変更後のメンテナンス時間
2月18日(水) 8:50 ～ 13:30 (日本時間)… pic.twitter.com/sO9prbHxTY
