「モンハンワイルズ」★10ゾ・シアと★10ゴグマジオスが3月に登場 「マジで来たぁぁ！」「ソロゴグマできるってことか」
カプコンは2月22日、「モンスターハンターワイルズ」の新たなイベントクエストを告知した。最高難易度となる★10の「ゾ・シア」および「ゴグマジオス」と戦えるクエストを、3月4日と3月12日にそれぞれ配信する。
ただでさえ難易度の高い2体が★10になると聞き、ユーザーからは「マジか、いやマジか！」「★10ゾ・シアはアツい」「カオスな未来しか見えない」「初見のあの強さをまた感じたい」「3月のモンハン民、週末が完全消滅」など、期待する声が多数寄せられている。
とくに★10ゴグマジオスについては、本来デフォルトで一緒に戦ってくれていたNPCハンター（ファビウスなど）が不在のクエストになるとのことで、難易度が異次元レベルとなりそうだ。
ユーザーからは「ソロゴグマできるってことか！」「盾持ち必須？」「モドリ玉で対応できるよ」など、早速攻略に向けた考察が始まっている模様。なお、歴戦王のような追加モンスターではないため、新モーションや新素材はない。開発いわく古びたお守りほか、報酬が「たくさん手に入る」とのこと。
★10ゾ・シアと戦えるイベントクエスト「天人達のエルピス」は3月4日、★10ゴグマジオスと戦えるイベントクエスト「特殊任務・ゴグマジオスの討伐」は3月12日より配信予定。さらなる腕試しの機会に備え、装備の強化などを進めておこう。
【ゲーム情報】
タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
発売日：発売中（2025年2月28日）
価格：
通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）
デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）
プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：C（15歳以上対象）
©CAPCOM
"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。
©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。