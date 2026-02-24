カプコンは2月22日、「モンスターハンターワイルズ」の新たなイベントクエストを告知した。最高難易度となる★10の「ゾ・シア」および「ゴグマジオス」と戦えるクエストを、3月4日と3月12日にそれぞれ配信する。

ただでさえ難易度の高い2体が★10になると聞き、ユーザーからは「マジか、いやマジか！」「★10ゾ・シアはアツい」「カオスな未来しか見えない」「初見のあの強さをまた感じたい」「3月のモンハン民、週末が完全消滅」など、期待する声が多数寄せられている。

とくに★10ゴグマジオスについては、本来デフォルトで一緒に戦ってくれていたNPCハンター（ファビウスなど）が不在のクエストになるとのことで、難易度が異次元レベルとなりそうだ。

ユーザーからは「ソロゴグマできるってことか！」「盾持ち必須？」「モドリ玉で対応できるよ」など、早速攻略に向けた考察が始まっている模様。なお、歴戦王のような追加モンスターではないため、新モーションや新素材はない。開発いわく古びたお守りほか、報酬が「たくさん手に入る」とのこと。

★10ゾ・シアと戦えるイベントクエスト「天人達のエルピス」は3月4日、★10ゴグマジオスと戦えるイベントクエスト「特殊任務・ゴグマジオスの討伐」は3月12日より配信予定。さらなる腕試しの機会に備え、装備の強化などを進めておこう。

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM

"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。

©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。