【本日】祭りじゃ〜！「モンハンワイルズ」最終アプデ配信 ファイル容量は最大16GB
カプコンは2月18日、「モンスターハンターワイルズ」の最終アップデート[Ver.1.041]を配信。追加モンスターのトリを飾る「歴戦王アルシュベルド」実装のほか、難易度★10解放や新たな鑑定アイテム「古びたお守り」などが登場する。
なお、「古びたお守り」から排出される護石の性能に変更はなく、レア度の高い護石が鑑定される確率が高いというもの。厳選周回がよりはかどるだろう。
細かいところだと“加工屋の「装備BOXから強化」および「限界突破強化」の画面にて、双方を往来できるショートカットボタンを追加”といった改修も行われ、より快適に遊べるようになりそうだ。
ゴグマジオス関連では“特定の条件下において収束破龍砲が稀に2本出現してしまう”など、「そんなバグあったの!?」という不具合も修正される模様。詳しくは下記のパッチノートを参照してほしい。
・パッチノート[Ver.1.041]
https://info.monsterhunter.com/wilds/update/ja-jp/Ver.1.041.00.00.html
また、必要なダウンロード容量も公開。PS5版は13GB程度、Xbox Series X|S版は16GB程度、Steam版は15GB（高解像度テクスチャパックで＋3GB）程度になるという。
ユーザーからは「祭りじゃ～！」「このために休み取ったで！」「お仕事終わったら一狩り行きます」「容量すご」「ついに来るぞ…」「狩猟解禁!!」「思ったより早くて助かった」「すでにPC前で待機中」と、熱量ある声が多く寄せられていた。
【Ver.1.041 アップデート概要】— 【公式】モンスターハンターワイルズ (@MH_Wilds) February 18, 2026
Ver.1.041アップデートが間もなく配信となります。
アップデートの適用にあたり、以下の内容のご確認をお願いいたします。
■配信日時
2月18日(水) 11:30（日本時間）
■メンテナンス時間
2月18日(水) 8:50 ～ 11:30 (日本時間)… pic.twitter.com/cRc4paDEMJ
【ゲーム情報】
タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
発売日：発売中（2025年2月28日）
価格：
通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）
デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）
プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：C（15歳以上対象）
