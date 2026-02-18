カプコンは2月18日、「モンスターハンターワイルズ」の最終アップデート[Ver.1.041]を配信。追加モンスターのトリを飾る「歴戦王アルシュベルド」実装のほか、難易度★10解放や新たな鑑定アイテム「古びたお守り」などが登場する。

なお、「古びたお守り」から排出される護石の性能に変更はなく、レア度の高い護石が鑑定される確率が高いというもの。厳選周回がよりはかどるだろう。

細かいところだと“加工屋の「装備BOXから強化」および「限界突破強化」の画面にて、双方を往来できるショートカットボタンを追加”といった改修も行われ、より快適に遊べるようになりそうだ。

ゴグマジオス関連では“特定の条件下において収束破龍砲が稀に2本出現してしまう”など、「そんなバグあったの!?」という不具合も修正される模様。詳しくは下記のパッチノートを参照してほしい。

また、必要なダウンロード容量も公開。PS5版は13GB程度、Xbox Series X|S版は16GB程度、Steam版は15GB（高解像度テクスチャパックで＋3GB）程度になるという。

ユーザーからは「祭りじゃ～！」「このために休み取ったで！」「お仕事終わったら一狩り行きます」「容量すご」「ついに来るぞ…」「狩猟解禁!!」「思ったより早くて助かった」「すでにPC前で待機中」と、熱量ある声が多く寄せられていた。

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM

"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。

©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。