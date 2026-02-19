任天堂は2月19日、「あつまれ どうぶつの森（Nintendo Switch 2 Edition含む）」の更新データVer.3.0.1を配信した。

主に不具合修正で、リセットさんに片づけを頼むと一部のアイテムが消失することがある不具合や、ホテルから出た際にゲームの動作が遅くなる不具合などを修正している。

また、コントローラーの振動の強さを、Nintendo Switchでプレイしたときと同じくらいの強さになるよう修正するという。内容は以下の通りだ。

【修正内容】 ■Nintendo Switch・Nintendo Switch 2 共通の更新点

●島のホテルから屋外に出たときに、ゲームの動作が通常より遅くなる不具合を修正しました。

●リセットさんに島の片付けを頼んだときに、片付けた柵や収納の中にある柵が、別のリメイクに変わったり、増殖したりすることがあり、そのときに片付けたアイテムの一部が消失することがある不具合を修正しました。

●タヌキ商店で、まめきちとつぶきちがプレイヤーのあとをついてこなくなることがある不具合を修正しました。

●岩をスコップでたたくときに、スコップが岩に当たる前にアイテムが飛び出してくることがある不具合を修正しました。

●夢の島で他のプレイヤーと一緒に遊んだあと、夢の島で家のリフォームや家の移設ができなくなることがある不具合を修正しました。

●タヌポートで、島クリエイターのライセンスを交換するときに、カメラアプリをインストールする演出が再生されることがある不具合を修正しました。

●撮影スタジオやホテルのコーディネートに使うカタログで、一部のアイテムが誤った位置に表示されていたのを修正しました。

●その他、ゲームを快適に遊んでいただけるよう、いくつかの調整や不具合の修正を行いました。



■Nintendo Switch 2 向けの更新点

●島の屋外にいるとき、画面奥に見える水平線近くの雲がずれて表示され、不自然に青空の一部が見えてしまう不具合を修正しました。

●コントローラーの振動の強さを、Nintendo Switchでプレイしたときと同じくらいの強さになるように修正しました。

【ゲーム情報】

タイトル：あつまれ どうぶつの森

ジャンル：シミュレーション

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売日：発売中（2020年3月20日）

価格：6578円

CERO：A（全年齢対象）

タイトル：あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：シミュレーション

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2026年1月15日）

価格：7128円

CERO：A（全年齢対象）

※Nintendo Switchソフトをお持ちの方は、550円のアップグレードパスのみの購入で遊ぶことができます。

※「Nintendo Switch 2 Edition」をプレイいただくにはNintendo Switch 2 本体が必要です。

