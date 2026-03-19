カプコンは3月4日、「モンスターハンターワイルズ」にて新たなフリーチャレンジクエスト「生き誇れ、野生の仔」を配信開始した。

今回追加されたのは、「歴戦王アルシュベルド」に自由な装備で挑むクエスト。参加賞やクリアタイムによって入手できる特別なチャームが後日配布される。参加条件はHR100以上、期間は4月2日8時59分までとなる。

なかでも一番難しいランクS賞の「覇者の証【鎖刃竜】」は、納刀状態と抜刀状態で形態が変わるギミック付きの模様。アルシュベルドよろしく、抜刀時は鎖が伸びる。

ランクSにはクエストを22分以内にクリアする必要がある。ユーザーからは「こういう目立つチャームが欲しかったんだ」「チャーム欲しいからS目指すぞ！」「ついに来たか、最後のクエストがんばろっと」など、意気込みを語る声が寄せられていた。

実際にプレイしたユーザーからは、「初回9分！まぁまぁだな」という豪の者がいるいっぽう、「王ベルド苦手…練習せねば」「さくっとクリアー。おっとタイムは聞かないでくれたまへ」「く、悔しすぎる…（23分）」など、苦戦する声も。

これが現在公開されているなかでは最後のチャレンジクエストということもあり、「終わりー！さらばワイルズMRでまた会おう」「大型DLC来るまでしばしの別れ」と、“狩り納め”をしている人もいるようだ。

ぜひこの機会に、歴戦王アルシュベルドのフリーチャレンジクエストへ挑んでみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM

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