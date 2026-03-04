カプコンは3月4日、「モンスターハンターワイルズ」にて新たなイベントクエストを配信開始した。

今回追加されたのは、最高難易度★10の「ゾ・シア」と戦える「天人達のエルピス」と、ユニバーサルスタジオジャパンとのコラボ装備が作れる「閃電猛りて、その粋やよし！」の2つ。

ゾ・シアについては「歴戦王」ではないため、シンプルに強化された個体と戦えるのみで新防具の追加は無い。“古びたお守り”が確定で手に入るというメリットはあるが、腕試しがメインになるだろう。

ユーザーからは「キタキタキタァ！」「帰ったらゾ・シアやるんだ」「やばい、動き忘れてる」「体力増えてタフになってた気がする」「限界突破した最新装備で固めてもワンパンされるぞ」「いまのハンターの強さに合わせた良調整」など、強敵との戦いに胸躍らせる声が寄せられていた。

また、ガチ勢からは「★10ププロポルの方が苦戦したわ」「前に周回して動き覚えてたから簡単だった」「歴戦王アルシュベルドよりは楽」「古びたお守りもらえるので狩りまくるぞー」など、思ったより簡単だったという声も。

コラボクエストについては「ビリビリ2頭か」「分断できればそこまで難しくない」「装備かっこよい～」「装備全部作るならめっちゃ周回しなきゃ」などの感想があった。

これらは常設配信クエストとなるため、期間制限はない。時間のあるときに挑戦するといいだろう。なお、「ププロポルは泣いてない」については3月19日までの期間限定クエスト。狩り忘れないようご注意を。

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM

"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。

©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。