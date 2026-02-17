「豆乳タッカンマリ」「サムギョプサル」も！韓国を“定食で”楽しめるってイイ【大戸屋】

大戸屋ごはん処は2月13日より、「韓国食堂」フェアを全国の店舗で数量限定開催しています。

大戸屋「豆乳タッカンマリ」など韓国フェア

「韓国食堂」フェアでは韓国料理を定食スタイルにしたメニューを複数用意。寒い季節に向けたラインアップとして、「具だくさん豆乳タッカンマリ」をはじめとする韓国ごはんを揃えています。

▲具だくさん豆乳タッカンマリ 定食1380円、単品1290円

韓国の定番料理「タッカンマリ」を、大戸屋流にアレンジした一品です。塩麴に漬け込んだ鶏肉に、じゃがいも、長ねぎ、トッポギ餅を合わせています。

鶏出汁と豆乳を合わせたスープに、特製ラー油でほどよい辛味を加えている点が特徴とされています。

▲鉄板 辛味噌サムギョプサル 定食1490円、単品1400円

韓国みそダレに漬け込んだ豚バラ肉を炭火で焼き上げたサムギョプサルです。肉や野菜、キムチを一緒に楽しめる構成で、コチュジャンベースの付けダレを添えています。チョレギサラダ付きの定食として提供されます。

▲甘辛コクだれのヤンニョムチキン 定食1320円、単品1230円

特製の竜田だれに漬け込んだもも肉を使用し、コチュジャンをベースににんにくと醤油を加えた甘辛コクだれを絡めています。キャベツと合わせて提供され、単品でも注文可能です。

▲ピリ辛ネギ玉ご飯 変更230円、単品380円

▲たたきマグロとおくらのピリ辛ユッケご飯 変更340円、単品490円

定食のご飯は、「韓国風のせご飯」への変更が可能です。いずれもすべての定食で利用でき、ご飯の量を変更してもトッピング量は同じです。

販売期間は3月31日までを予定していますが、数量限定のため、期間中でも終了する場合があります。また、店舗や時間帯によって欠品となる場合があります。一部店舗では提供メニューが限定されます。

韓国料理が「定食」に！ひとりランチでも楽しめる

寒い時期に向けて、定食で楽しめる韓国ごはんがそろいました。



鶏出汁と豆乳を合わせた「タッカンマリ」は定食仕立てになってひとりでも気軽に楽しめるのがうれしいです。



また、ボリューム感のある「鉄板 辛味噌サムギョプサル」も専門店でいただくような焼肉形式ではないため、ランチでも選びやすいですね。



いつもの大戸屋の定食とは少し違うラインアップを試してみては？

※価格は税込み表記です。