ちいかわ✕松屋「鬼辛カレー」がいよいよ登場！ フィギュア付きコラボ第2弾が17日から

松屋フーズは「松屋」と「松のや」において、人気キャラ「ちいかわ」とのコラボ企画第2弾を2月17日10時～3月31日9時59分の期間開催します（一部店舗は対象外）。



1月より始動したコラボ企画の第2弾として、今回は原作に登場するカレーをイメージしたコラボメニューの販売に加え、おこさまメニューの注文でオリジナルグッズをプレゼントします。また、ウェブ抽選企画も実施します。

なお、コラボ対象メニューは1人1日3食までの数量限定販売となります。

コラボメニュー第2弾は「松屋 ちいかわの鬼辛カレー」！

▲松屋 ちいかわの鬼辛カレー 980円

コラボメニュー第2弾として、こだわりの本格スパイスを使用した「松屋 ちいかわの鬼辛カレー」を販売します。原作に登場する「鬼辛カレー」をイメージした商品で、オリジナルのポップアップシートとピックを添えて提供します。

1品注文ごとに、「松屋」×「ちいかわ」コラボ限定のオリジナルフィギュアを1個ランダムでプレゼントします。デザインは全6種類で、種類は選べません。

おこさまメニュー注文で「オリジナルスライドパズル」をプレゼント！

また、第2弾期間中に対象のおこさまメニューを注文すると、コラボ限定のオリジナルスライドパズルを1枚ランダムでプレゼントします。

デザインは全6種類で、種類は選べません。販売は券売機・タブレットおよび松屋モバイルオーダー限定です。

【対象メニュー】

・松屋 おこさま牛めしわくわくセット 450円

・松屋 おこさまカレーわくわくセット 450円

・松のや お子様プレート 500円

・松のや お子様パンケーキプレート 500円

「オリジナルコラボどんぶり」が当たるウェブ抽選も！

あわせて、コラボ限定「オリジナルコラボどんぶり」が当たるウェブ抽選も実施。注文合計800円以上のレシートで応募でき、抽選で100人に当たります。

鬼辛カレーでちいかわ旋風ふたたび！

ちいかわの原作にも登場した「鬼辛カレー」が再現され、ちいかわファンにとって見逃せないコラボとなっています。オリジナルフィギュアやスライドパズルも可愛いデザインで、つい集めたくなりそうです。

期間限定のコラボとなるので、気になる人は早めにチェックしてみてください！

※価格は税込み表記です。