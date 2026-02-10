このページの本文へ

2月16日発売

海老スープが主役！リンガーハット「海鮮ちゃんぽん（海老）」これは最高では

2026年02月10日 18時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　リンガーハットは2月16日より、「海鮮ちゃんぽん（海老スープ）」をロードサイド・ビルイン店舗で順次販売します。

　たっぷりの国産野菜を使用したちゃんぽんに、あさり、エビ、マツイカなどを豪華にトッピングし、全15種類の具材と海の幸を味わえる商品。

　スープは、ちゃんぽんスープをベースに、濃厚な海老スープと海老オイルを加え、海老の香りと旨味が溶け込む贅沢な味わいといいます。

　価格は、レギュラー1320円（麺200g）、麺少なめ1240円（麺100g）。なお、追加200円で低糖質麺への変更ができます。

　持ち帰りにも対応していますが、容器代として別途30円が必要です（デリバリーは価格が異なります）。

海老好きにはたまらない
エビ風味たっぷりの「海鮮ちゃんぽん」

　海老や魚介の旨みが凝縮された「海老スープ」と、あさり、エビ、マツイカなどの海の幸をトッピングした豪華な海鮮ちゃんぽんが登場します。

　リンガーハットでは様々な"海鮮ちゃんぽん"を発売してきましたが、海老スープのものが大々的に売り出されるのがおそらく初めて。

　海老好きにはたまらないはず！ ロードサイド・ビルイン店舗限定とはなりますが、見つけたらぜひお試しを！

※一部店舗では価格が異なります。
※価格は税込み表記です。

