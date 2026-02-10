マクドナルド新作「クリームブリュレホットドーナツ」冬に食べたい温かスイーツ

マクドナルドは新作ホットスイーツ「クリームブリュレホットドーナツ」を2月18日より期間限定で販売します。

マクナルドに温か"ザクもち"な

「クリームブリュレホットドーナツ」

今回登場するクリームブリュレホットドーナツは、ひとくちサイズのドーナツが3ピース入った商品です。

▲クリームブリュレホットドーナツ（3ピース） 260円～

キャラメル風味のドーナツ生地に、ザクザクとしたワッフルコーンとサクサクのフィアンティーヌを散りばめることで、クリームブリュレのキャラメリゼを表現しています。中には、とろける甘いカスタードクリームを包み込んでいる点が特徴です。

ちもちとした生地の食感と、表面のザクザク感、なめらかなクリームの組み合わせによるコントラストを楽しめるとしています。

北海道産牛乳を使用したカスタードクリームを採用し、キャラメル風味の生地と組み合わせることで、寒い季節に合わせたホットスイーツとして展開します。

ザクもち食感が魅力！

マクドナルドのホットスイーツに、ひとくちサイズの新しいメニューが登場します。生地のもちもち・ザクザク食感とカスタードクリームの組み合わせが特徴の一品です。

寒い時期に合わせた温かいスイーツとして、仕事や勉強の合間に味わっては？

※価格は税込み表記です。