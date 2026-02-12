【ミスド】え、12年ぶりて!? ショコラフレンチ復活　実は終売していた

ミスタードーナツは「ショコラフレンチシリーズ」全3種を2月18日に発売する。

「ショコラフレンチシリーズ」が12年ぶりに復活！

「ショコラフレンチシリーズ」は1983年から2013年にかけて不定期に期間限定で発売していた商品で、ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地が特徴。再販希望が多かったことから、今回12年ぶりに期間限定で復活する。

「ショコラフレンチ」「エンゼルショコラ」に加え、ザクザク食感のチョコクリームをサンドした「ザクザクチョコクリームショコラ」がラインナップされる。

▲「ショコラフレンチ」（テイクアウト：183円、イートイン：187円）

ミルクチョコ風味のショコラフレンチ生地にシュガーをまぶした、生地のふわっと軽い食感を楽しめる商品。

▲「エンゼルショコラ」（テイクアウト：194円、イートイン：198円）

▲「ザクザクチョコクリームショコラ」（テイクアウト：205円、イートイン：209円）

ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地に、ザクザク食感がアクセントのチョコクリームをサンドしている。仕上げにホワイトチョコをコーティング。

というか、なくなってたの……？

今回「ショコラフレンチシリーズ」が55周年記念商品として復活。そもそも、終売していることに気が付かなかった人も多いのでは。2013年以来登場していなかったことに驚きだ。



販売は3月の下旬ごろまでで、レギュラーになるわけではない。あの味を懐かしんで見たい人は早めにチェックしておきたい！

（※文中の価格はすべて税込）