スマホにまつわるあれこれをゆるふわトーク「スマホ総研 定例会」
2月23日（月）のスマホ総研定例会はお休みです！
次回のスマホ総研定例会は2026年3月2日（月）を予定しております！
2026年02月23日 07時00分更新
2月23日のスマホ総研定例会はお休みとなります。
次回の放送は2026年3月2日の予定です。お楽しみに！
次回3月2日の予定はこちらです！
毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。
あるときは最新端末、あるときは話題のアプリ、あるときはしょーもないエピソードなどを、毎回好き勝手におしゃべりする30分番組です！
▽放送情報
放送日： 2026年3月2日（月）
時間 ： 20:00～ 放送予定
番組 ： スマホ総研定例会370
▽スマホ総研メンバー紹介
オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）
スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）
つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）
エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）
ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）
【お知らせ】
「スマホ総研定例会」の目次ページ公開中！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
→ http://ascii.jp/elem/000/001/654/1654639/
この連載の記事
-
第369回
YouTubePOCO F8 Proは最高峰のCPUと6210mAhバッテリーで9万円弱の良コスパ機の巻：スマホ総研定例会369
-
第368回
YouTubeiPhone Airに最適なモバイルバッテリー！ わずか6mm、シャオミのモバ充実機レビューの巻：スマホ総研定例会368
-
第367回
YouTube3万円台前半のNothing Phone (3a) Liteは良デザイン＆価格以上でスゴすぎの巻：スマホ総研定例会367
-
第366回
YouTube折りたたみiPhone？ Androidは？ 2026年スマホ大予想の巻：スマホ総研定例会366
-
第365回
YouTube【2025年】今買うべきスマホはこれ！スマホ総研が選ぶベストスマホ＆業界ニュースの巻：スマホ総研定例会365
-
第364回
YouTubenubia Foldは性能もコスパも◎！「折りたたみスマホ＝高価」はもう過去の巻：スマホ総研定例会364
-
第363回
YouTube5.3型で小型スマホ派大歓喜の「Mode 1 Pocket」レビューの巻：スマホ総研定例会363
-
第362回
YouTube売れ行きはともかく、iPhone Airは最高！の巻：スマホ総研定例会362
-
第361回
YouTubeeSIMって結局何なの？ キャリアの対応状況もお教えします！の巻：スマホ総研定例会361
-
第360回
YouTubeモトローラの折りたたみ機「razr 60」が知名度爆上げ中！実機レビューでチェック！の巻：スマホ総研定例会360
-
第359回
YouTubeシャオミの中の人がXiaomi 15T Proの魅力を語る！ 17は？ EVは？ なんでも聞いてみようの巻：スマホ総研定例会359
- この連載の一覧へ