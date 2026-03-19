入場無料でF1からラリーまで体験可能！ 「JAFモータースポーツジャパン2026」横浜で開催

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）は、モータースポーツ体験イベント「JAFモータースポーツジャパン2026 in YOKOHAMA」を、3月20日から21日の2日間、横浜・山下ふ頭で開催する。入場は無料で、幅広い来場者がモータースポーツに触れられるイベントとなる。

F1からダカールまで、多彩なマシンが集結

本イベントでは、最新のF1マシンをはじめ、世界ラリー選手権（WRC）、SUPER GT、フォーミュラEなど、国内外の多様なカテゴリーの車両が展示される。さらに、ダカールラリー参戦車や歴史的なレーシングカーなども並び、モータースポーツの幅広い魅力を一度に体感できる構成となっている。

展示車両のジャンルはレースにとどまらず、ラリーやジムカーナなどにも広がっており、競技ごとの違いを比較しながら楽しめる点も特徴。

見るだけでなく「乗る・体験する」イベントへ

会場では車両展示だけでなく、コクピットへの乗り込み体験や同乗走行といった参加型コンテンツも用意されている。来場者は実際にマシンの内部に触れたり、走行体験を通じてモータースポーツの臨場感を味わえる。

また、子どもやファミリー層に向けた体験型企画も充実しており、モータースポーツに馴染みのない層でも気軽に参加できる構成となっている。

グルメや働くクルマ展示など、1日楽しめる内容

イベント会場では「サーキットぐるめ」と題した飲食エリアも設置され、観覧の合間に食事を楽しめる。加えて、JAFならではの「働くクルマ」の実演展示なども予定されており、モータースポーツ以外の視点からも楽しめる内容となっている。

主催側は「親子で見て、聞いて、触れて体感する」ことをテーマに掲げており、モータースポーツファンのみならず、幅広い来場者に向けた体験型イベントとして展開する。