毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

今回は珍しくモバイルバッテリー！ シャオミから登場の厚さ6mmの超薄型モバイルバッテリーで、MagSafeでスマホの背面にくっつけることが可能。要はシャオミ製だけど、iPhone Airにジャストフィット！ な製品なのです。iPhone Airユーザーでもあるスピーディー末岡が紹介します。

▽放送情報

放送日： 2026年1月19日（月）

時間 ： 20:00～ 放送予定

番組 ： iPhone Airに最適なモバイルバッテリー！ わずか6mm、シャオミのモバ充実機レビューの巻：スマホ総研定例会368

▽スマホ総研メンバー紹介

オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）

スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）

つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）

エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）

ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）