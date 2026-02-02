このページの本文へ

スマホにまつわるあれこれをゆるふわトーク「スマホ総研 定例会」 第368回

2026年2月2日（月）20時から生放送

iPhone Airに最適なモバイルバッテリー！ わずか6mm、シャオミのモバ充実機レビューの巻：スマホ総研定例会368

2026年02月02日 18時20分更新

文● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

　今回は珍しくモバイルバッテリー！　シャオミから登場の厚さ6mmの超薄型モバイルバッテリーで、MagSafeでスマホの背面にくっつけることが可能。要はシャオミ製だけど、iPhone Airにジャストフィット！ な製品なのです。iPhone Airユーザーでもあるスピーディー末岡が紹介します。

▽放送情報
放送日：　2026年1月19日（月）
時間　：　20:00～　放送予定
番組　：　iPhone Airに最適なモバイルバッテリー！ わずか6mm、シャオミのモバ充実機レビューの巻：スマホ総研定例会368

▽スマホ総研メンバー紹介
オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）
スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）
つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）
エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）
ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）

【お知らせ】
　「スマホ総研定例会」の目次ページ公開中！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
　http://ascii.jp/elem/000/001/654/1654639/

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

アスキーTV の生放送予定

YouTube

■2026年2月2日（月）20時から生放送

iPhone Airに最適なモバイルバッテリー！ わずか6mm、シャオミのモバ充実機レビューの巻：スマホ総研定例会368

YouTube

■2026年2月5日（木）20時から生放送

自作PCトーク『ジサトラKTU』生放送～Ryzen 7 9850X3Dのゲーム性能を9950X3Dや9800X3D、Core Ultra 9 285Kと50タイトルで比較～

YouTube

■2026年2月6日（金）お昼12時から生放送

「アスキーグルメNEWS」生放送（2026年2月6日号）

YouTube

■2026年2月6日（金）20時から生放送

『今週のASCII.jp注目ニュース』生放送（1/31～2/6ぶん）

ASCII倶楽部 デジデジ90アーカイブ
2023年版

ASCII倶楽部 デジデジ90アーカイブ
2022年版