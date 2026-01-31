このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第31回

NESTO「AUTOMATE」

AI学習する10段オートマ自転車の性能がどれほどのものか　俺が試してみた！

2026年01月31日 17時00分更新

文● 南田／ASCII　編集●ASCII　撮影●高橋智

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

NESTO「AUTOMATE」

　お買い物や通勤用の一般的な自転車や、電動アシスト自転車からのステップアップにおすすめなのが「クロスバイク」です。軽快な走りでサイクリングだけでなく、長距離走行も快適。日々の運動にもお役立ちなのです。

　そんなクロスバイクに、話題のAIの波が到来しました。なんと、走行状態を検知してAIが学習し、自転車が「自動変速」してくれるのです。AI学習対応の10段オートマ自転車は、NESTOの「AUTOMATE」。究極にスマートなクロスバイクの自動変速の凄さを、サイクリストの筆者が実際に試してみました。

　結論から先にお伝えしますが、「AUTOMATE」の自動電動変速に驚かない人はまずいないはず。走行状況に合わせて賢く、しかもなめらかに自動変速する異次元の走りをいちど体験すると、「自転車の未来はここにある」と実感できます。「何これスゴい」と本当に笑顔になりました！

ほとんどの自転車ユーザーが未体験の「AI学習自動電動変速」を体験できるのが、NESTO「AUTOMATE」です

【目次】この記事で書かれていること：

NESTO「AUTOMATE」のメリットと注意点

NESTO「AUTOMATE」を購入する3つのメリット
1）充電不要！ 未来を感じる自動変速
2）シフトスイッチ併用でAIが走行を学習
3）ケーブル内装のシンプルなデザイン

購入時に確認したい2つのポイント
1）シフトスイッチはオプション
2）泥除けや買い物カゴは付属しない

まとめ
詳細スペック情報

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン