お買い物や通勤用の一般的な自転車や、電動アシスト自転車からのステップアップにおすすめなのが「クロスバイク」です。軽快な走りでサイクリングだけでなく、長距離走行も快適。日々の運動にもお役立ちなのです。

そんなクロスバイクに、話題のAIの波が到来しました。なんと、走行状態を検知してAIが学習し、自転車が「自動変速」してくれるのです。AI学習対応の10段オートマ自転車は、NESTOの「AUTOMATE」。究極にスマートなクロスバイクの自動変速の凄さを、サイクリストの筆者が実際に試してみました。

結論から先にお伝えしますが、「AUTOMATE」の自動電動変速に驚かない人はまずいないはず。走行状況に合わせて賢く、しかもなめらかに自動変速する異次元の走りをいちど体験すると、「自転車の未来はここにある」と実感できます。「何これスゴい」と本当に笑顔になりました！