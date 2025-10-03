道路交通法で自転車は車道走行が原則とはいえ、背後からクルマにビュンビュン追い抜かれる道路の走行は怖いもの。でも残念ながら、やむを得ない場合以外を除いて歩道走行は基本的にNGです。そして、夜間走行では点灯式のテールライトで自分の存在を確実にクルマに知らせたいですよね。

そこでおすすめなのが、サイクリングをたしなむ方だけでなく、買い物や通勤で毎日自転車に乗る人にもマジで役立つ自転車用スマートレーダーテールライト、iGPSPORTの「SR mini」です。サイクリング趣味の筆者は自腹で購入済み。本当に良い製品です！

市場には点灯式自転車テールライトは多々ありますが、「SR mini」は“レーダー”なのが最大の注目ポイント。つまり、背後に迫ってきたクルマの数や、自分までの距離が丸わかり。歩道に退避したり、安全に停車してクルマをやり過ごすことができます。そして、なんとスマホでも使えます。「SR mini」の魅力を詳しくチェックしていきましょう。

