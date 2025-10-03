あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第140回
iGPSPORT「SR mini」
安い！軽い！小さい！この自転車用レーダーが欲しすぎる
2025年10月03日 17時00分更新
道路交通法で自転車は車道走行が原則とはいえ、背後からクルマにビュンビュン追い抜かれる道路の走行は怖いもの。でも残念ながら、やむを得ない場合以外を除いて歩道走行は基本的にNGです。そして、夜間走行では点灯式のテールライトで自分の存在を確実にクルマに知らせたいですよね。
そこでおすすめなのが、サイクリングをたしなむ方だけでなく、買い物や通勤で毎日自転車に乗る人にもマジで役立つ自転車用スマートレーダーテールライト、iGPSPORTの「SR mini」です。サイクリング趣味の筆者は自腹で購入済み。本当に良い製品です！
市場には点灯式自転車テールライトは多々ありますが、「SR mini」は“レーダー”なのが最大の注目ポイント。つまり、背後に迫ってきたクルマの数や、自分までの距離が丸わかり。歩道に退避したり、安全に停車してクルマをやり過ごすことができます。そして、なんとスマホでも使えます。「SR mini」の魅力を詳しくチェックしていきましょう。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）後方160m、8台の接近車両をGPSメーターに表示
2）近づくと音（消せる）と色が変化、距離で警告
3）曲がり角でも45°まで車両を捕捉
購入時に注意したい側面
1）スマホ用マウントは別途用意が必要
2）自転車を変える場合は追加コストが発生
■Amazon.co.jpで購入
