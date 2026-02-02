餃子の王将「火鍋湯麺（タンメン）」発売！ 辛旨スープの限定メニュー

餃子の王将は2月の限定メニューとして「火鍋湯麺(ヒナべタンメン)」（単品935円）を1日より発売中です。
カラダの芯まで温まる「火鍋湯麺(ヒナべタンメン)」
中華食堂チェーン「餃子の王将」の月替わりメニュー。2月は辛口系です。
「火鍋湯麺」は、豆板醤・花椒・香味辣油の辛みと豆鼓の旨みが効いた絶品辛旨スープに、北海道産の小麦を使用した麺をあわせた一品。野菜がたっぷりなのも特徴です。
「麻（マー）と辣（ラー）の刺激でカラダの芯まで温まる」とうたいます。
単品のほか、お得なフェアセットも用意。持ち帰りも可能ですが、容器代として別途20円がかかります。
＜火鍋湯麺＞
・単品935円
※持ち帰り：918円＋容器代20円
・フェアセットA
（火鍋湯麺・餃子3個・マンゴーラッシー）1370円
・フェアセットB
（火鍋湯麺・餃子3個・ライス小）1300円
餃子追加（各フェアセット）
＋165円（餃子3個）※1人1回まで
※餃子は追加料金で「にんにく激増し餃子」に変更可能
（西日本：＋27円／東日本：＋16円 ※一部地域を除く）
麻と辣の刺激でカラダの芯まで温まる！
寒い日にもピリ辛スープでカラダの中から温かくなりそうなメニュー。餃子の王将ではお気に入りの定番があるという人も、今しか食べられない限定メニューに目を向けてみてはどうでしょう。
豆板醤・花椒・香味辣油の刺激がきいていておいしそう！
※記事中の価格は税込み