餃子の王将「火鍋湯麺（タンメン）」発売！ 辛旨スープの限定メニュー

餃子の王将は2月の限定メニューとして「火鍋湯麺(ヒナべタンメン)」（単品935円）を1日より発売中です。

カラダの芯まで温まる「火鍋湯麺(ヒナべタンメン)」

中華食堂チェーン「餃子の王将」の月替わりメニュー。2月は辛口系です。

「火鍋湯麺」は、豆板醤・花椒・香味辣油の辛みと豆鼓の旨みが効いた絶品辛旨スープに、北海道産の小麦を使用した麺をあわせた一品。野菜がたっぷりなのも特徴です。

「麻（マー）と辣（ラー）の刺激でカラダの芯まで温まる」とうたいます。

単品のほか、お得なフェアセットも用意。持ち帰りも可能ですが、容器代として別途20円がかかります。

＜火鍋湯麺＞

・単品935円

※持ち帰り：918円＋容器代20円

・フェアセットA

（火鍋湯麺・餃子3個・マンゴーラッシー）1370円

・フェアセットB

（火鍋湯麺・餃子3個・ライス小）1300円

餃子追加（各フェアセット）

＋165円（餃子3個）※1人1回まで

※餃子は追加料金で「にんにく激増し餃子」に変更可能

（西日本：＋27円／東日本：＋16円 ※一部地域を除く）

麻と辣の刺激でカラダの芯まで温まる！

寒い日にもピリ辛スープでカラダの中から温かくなりそうなメニュー。餃子の王将ではお気に入りの定番があるという人も、今しか食べられない限定メニューに目を向けてみてはどうでしょう。



豆板醤・花椒・香味辣油の刺激がきいていておいしそう！

※記事中の価格は税込み