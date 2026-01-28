やぱステ看板ステーキを1500円→1290円に！ライス・サラダは食べ放題【肉の日】

やっぱりステーキは1月29日の“肉の日”限定で、「やっぱりステーキ（ミスジ）」（100g） を1290円の特別価格で提供します。

やぱステで「肉の日」看板メニューがお得に

「やっぱりステーキ」は沖縄発のステーキ食堂で、今年11周年目をむかえます。

11周年のスタートの企画として、1月の肉の日限定で、看板商品である「やっぱりステーキ（ミスジ）」（100g） を通常1500円のところ1290円で提供。

店内で肉職人が一つひとつ丁寧に手作業でさばき、溶岩石でふっくらジューシーに焼き上げるという自慢のステーキが、お得な価格で楽しめます。スープ・サラダ・ご飯は食べ放題です。

また同日にLINE友達限定でハズレなしの“肉ガチャ”企画も開催あれます。既存・新規LINE登録者に「やっぱりステーキ100g」「お箸deステーキ100g」「チキンステーキ100g」「やっぱりバーグ100g」などの“替え肉”がハズレなしで必ず当たります。

お近くの店舗をチェック

「やっぱりステーキ」と思わず口にしたくなる同店の看板メニューが、肉の日だからおそのお得の価格に。やぱステは現在は沖縄以外にも各地に出店しているので、お近くに店舗がないかチェックしてみましょう！

※記事中の価格は税込み