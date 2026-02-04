【本日】マクドナルド「N.Y. バーガーズ」5種で登場！ シリーズ初の"ダブル"も

マクドナルドは「行った気になる！N.Y. バーガーズ」キャンペーンを本日2月4日からスタートし、ニューヨークをイメージしたバーガーシリーズを発売します。
「肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」「ジューシーチキン ホット＆ペッパー」「タルタルシュリンプ ガーリック＆バジル」の3種をはじめ、N.Y. バーガーズとしては初となる夜マック限定商品と、朝マック限定商品を含めて5種が登場します。
▲N.Y. 肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー
単品560円～／セット860円～
100％ビーフパティに、ブラックペッパーがアクセントのビーフフィリングをあわせた食べ応えある仕上がり。
▲N.Y. ジューシーチキン ホット＆ペッパー
単品490円～／セット790円～
スパイスで味付けした一枚肉のチキンパティを使用。チリやガーリックなどのスパイスとペッパーを効かせたザクザク食感の衣が特徴。
▲N.Y. タルタルシュリンプ ガーリック＆バジル
単品490円～／セット790円～
ザクザク食感のえびカツに、ガーリック＆バジルタルタルソースをあわせた。ガーリックの風味とバジルの香りが楽しめる。
＜朝マック＞
▲N.Y. ソーセージ ペッパー＆ビーフソテーマフィン（朝マック）
単品400円～／セット600円～／コンビ460円～
開店～午前10時30分までの朝マック限定。ソーセージパティに、ブラックペッパーがアクセントのビーフフィリングを合わせ、イングリッシュマフィンでサンド。
＜夜マック＞
▲N.Y. ダブル肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー（夜マック）
単品790円～／セット1090円～
17時～の夜マック限定商品。「N.Y. 肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」のビーフパティを2枚にしたボリューム感満点の商品。
※記事中の価格は税込み
※店舗によって価格が異なる