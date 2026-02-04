このページの本文へ

【本日】マクドナルド「N.Y. バーガーズ」5種で登場！ シリーズ初の"ダブル"も

2026年02月04日 09時45分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　マクドナルドは「行った気になる！N.Y. バーガーズ」キャンペーンを本日2月4日からスタートし、ニューヨークをイメージしたバーガーシリーズを発売します。

　「肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」「ジューシーチキン ホット＆ペッパー」「タルタルシュリンプ ガーリック＆バジル」の3種をはじめ、N.Y. バーガーズとしては初となる夜マック限定商品と、朝マック限定商品を含めて5種が登場します。

▲N.Y. 肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー
　単品560円～／セット860円～

　100％ビーフパティに、ブラックペッパーがアクセントのビーフフィリングをあわせた食べ応えある仕上がり。

▲N.Y. ジューシーチキン ホット＆ペッパー
　単品490円～／セット790円～

　スパイスで味付けした一枚肉のチキンパティを使用。チリやガーリックなどのスパイスとペッパーを効かせたザクザク食感の衣が特徴。

▲N.Y. タルタルシュリンプ ガーリック＆バジル
　単品490円～／セット790円～

　ザクザク食感のえびカツに、ガーリック＆バジルタルタルソースをあわせた。ガーリックの風味とバジルの香りが楽しめる。

＜朝マック＞

▲N.Y. ソーセージ ペッパー＆ビーフソテーマフィン（朝マック）
　単品400円～／セット600円～／コンビ460円～

　開店～午前10時30分までの朝マック限定。ソーセージパティに、ブラックペッパーがアクセントのビーフフィリングを合わせ、イングリッシュマフィンでサンド。

＜夜マック＞

▲N.Y. ダブル肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー（夜マック）
　単品790円～／セット1090円～

　17時～の夜マック限定商品。「N.Y. 肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」のビーフパティを2枚にしたボリューム感満点の商品。

↓食べてみた感想など詳しくはこちらの記事
マクドナルド「N.Y.バーガーズ」が攻めてる！“ステーキハウス”風に完全新作チキン、どれを食べてもアタリ

※記事中の価格は税込み
※店舗によって価格が異なる

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧