ステーキのあさくま「極厚！学生ハンバーグ」が2月4日から

厚さ1.5倍！あの定番バーグが270gの「極厚」に！ステーキのような肉々しい食感

2026年01月28日 12時35分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

あの定番メニューが「極厚」に進化！ステーキのような肉々しい食感

　ステーキレストラン「ステーキのあさくま」は、定番メニュー「学生ハンバーグ」を進化させた「極厚！学生ハンバーグ」を2月4日から発売します。

　あさくまの「学生ハンバーグ」は、スパイスの香りが食欲をそそる肉感たっぷりのオリジナルハンバーグで、学生以外でも注文可能です。

　新商品の「極厚！学生ハンバーグ」は、従来の学生ハンバーグの味わいはそのままに、肉の厚みを1.5倍に増量。重量は270g（通常の学生ハンバーグは180g）。より強い満足感と食べ応えを求めるお客さんの声に応える形で、既存の学生ハンバーグと併売されます。

　名称は一般公募により案を募ったうえで決定したとのこと。

　学生ハンバーグは、テーキのあさくまの創業者が「若者にお腹いっぱいお肉を食べてもらいたい」という想いから誕生し、50年以上にわたり親しまれています。あの学生ハンバーグの味を“極厚”で楽しみたい人は、この機会にあさくまに訪れてみましょう！

※記事中の価格は税込み

