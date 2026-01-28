やったー！丸亀製麺「並→大」増量無料キャンペーン 3日間限定で開催

讃岐うどんチェーン「丸亀製麺」は、1月29日～31日の期間、うどん「並」→「大」へ無料で増量するキャンペーンを実施します。

3日間限定で、好きなうどん「並」サイズを注文して希望した人を対象に、無料で「大」サイズに麺を増量して提供。一部商品は対象外。「小」から「並」へ、「大」から「得」への麺増量はできません。



ーーー

期間：1月29日（木）～1月31日（土）終日

内容：うどんを注文すると、麺量を「並」サイズから「大」サイズへ無料で増量できる。増量はスタッフへ申し出が必要。

対象商品：「うどん」商品

※各種セット商品、各種「丸亀うどん弁当」は対象外

※店舗により取り扱い商品は異なる

注意事項：

・「小」→「並」、「大」→「得」への増量は対象外

・「大」サイズの設定がある商品に限る

対象店舗：全国の丸亀製麺

※一部店舗では実施なし

3日間限定、好きなうどんが並→大へ増量してもらえる

本キャンペーンでは増量の対象メニューが限定されておらず、好きなうどんが選べるのがうれしいです。定番の「かけうどん」や「釜揚げうどん」もいいし、季節限定の「鴨ねぎうどん」も選べます！

この月末、お近くに丸亀製麺がある人はチェックです！