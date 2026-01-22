このページの本文へ

1月27日発売

歓喜！「白いダース」のパフェアイス、セブンに！白さと甘さで幸福度MAX

2026年01月22日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　セブン‐イレブンは1月27日より、バレンタインシーズンに向けた新商品として「白いダースのパフェアイス」と「セブンプレミアム 生チョコバー スイートバニラ」を数量限定で順次発売します。

1月27日スタート「白いダースのパフェアイス」
「セブンプレミアム 生チョコバー スイートバニラ」

▲白いダースのパフェアイス　257円

　白いダースのパフェアイスは、森永製菓の「白いダース」とコラボレーションした商品です。ミルク風味のソース、ホワイトクランチ、2層仕立てのバニラアイス、パリパリとしたホワイトチョコで構成されています。

　バニラアイスは、クリーム風味の層（クリーム香料使用）とキャラメリックな味わいの層を組み合わせ、白いダースの味わいを表現しているとしています。アイスの中に使用されたパリパリのホワイトチョコは、森永製菓独自の技術によるものです。

▲セブンプレミアム 生チョコバー スイートバニラ　289円

　セブンプレミアム 生チョコバー スイートバニラは、「タヒチ産バニラ」の華やかな香りをイメージしたバニラアイスを、チョコレートでコーティングしたアイスバーです。

　中には生チョコソースが入っており、口の中でバニラアイスと溶け合います。販売メーカーはロッテで、全国のセブン‐イレブンで順次取り扱われます。

「白いダース」のパフェ、ホワイトチョコ好きにはたまらない……

　今回の商品は、近年、百貨店や高級店を中心にバニラフレーバーの商品が伸長していることから、バニラやホワイトチョコを組み合わせたアイスを開発したといいます。チョコレート価格が上昇する中でも、「チョコアイス」という形で需要に応える狙いなんだとか。

　特に「白いダース」の贅沢なパフェは、ホワイトチョコ好きにはたまらないですね！

　季節限定の販売となるので、店頭で見かけたら忘れずにチェックしましょう。

※価格は税込み表記です。

