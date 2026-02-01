【本日】丸亀製麺でうどん190円！「釜揚げうどん」半額デー開催

讃岐うどんチェーン「丸亀製麺」は、本日2月1日に「釜揚げうどんの日」を開催します。
丸亀製麺「釜揚げうどん」半額190円に
釜揚げうどんの日は、当日限定で看板メニューである「釜揚げうどん」を半額で提供するイベントです。
釜揚げうどんを並190円（通常価格390円）、大290円（通常価格580円）、得380円（通常価格770円）の特別価格で購入できます。
※文中の価格は税込。
※一部店舗において価格が異なる場合がある。
※改装、臨時休業、施設方針などにより実施しない店舗がある。
