カプコンは1月9日、「ストリートファイター」シリーズ最新作『ストリートファイター6』［Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、Year 3の追加キャラクター第3弾「アレックス」のティザー映像を初公開した。参戦時期は、今年の春の前半予定だ。

「ファイナルファイト」シリーズでお馴染みの「アンドレ」に強力なプロレス技を仕掛け、ハガースタジアムのリングに沈める「アレックス」の荒々しさが垣間見える「ワールドツアー」の映像を一部初披露。ぜひともチェックしよう。

https://www.youtube.com/watch?v=ak5duys62wk

アレックスは「ファイティンググラウンド」でプレイアブルキャラクターとして参戦するほか、「ワールドツアー」では新たな師匠として登場。

前作でお馴染みの金髪や頬の傷はそのままに、装いを新たにリングに上がる「アレックス」の続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：ストリートファイター6

ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション

ジャンル：対戦格闘

販売：カプコン

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：

PS5／PS4／XSX|S／Steam：発売中（2023年6月2日）

Switch 2：発売中（2025年6月5日）

価格：

パッケージ通常版：8789円

ダウンロード通常版：4990円

パッケージ版「Years 1-2 ファイターズエディション」：8789円

ダウンロード版「Years 1-2 ファイターズエディション」：7990円

プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～16人（オンライン）

CERO：C（15才以上対象）