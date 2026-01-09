今年の春前半に参加予定！
『スト6』のYear 3追加キャラクター第3弾「アレックス」のティザー映像を公開！
カプコンは1月9日、「ストリートファイター」シリーズ最新作『ストリートファイター6』［Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、Year 3の追加キャラクター第3弾「アレックス」のティザー映像を初公開した。参戦時期は、今年の春の前半予定だ。
「ファイナルファイト」シリーズでお馴染みの「アンドレ」に強力なプロレス技を仕掛け、ハガースタジアムのリングに沈める「アレックス」の荒々しさが垣間見える「ワールドツアー」の映像を一部初披露。ぜひともチェックしよう。
https://www.youtube.com/watch?v=ak5duys62wk
アレックスは「ファイティンググラウンド」でプレイアブルキャラクターとして参戦するほか、「ワールドツアー」では新たな師匠として登場。
前作でお馴染みの金髪や頬の傷はそのままに、装いを新たにリングに上がる「アレックス」の続報に期待しよう。
【ゲーム情報】
タイトル：ストリートファイター6
ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション
ジャンル：対戦格闘
販売：カプコン
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：
PS5／PS4／XSX|S／Steam：発売中（2023年6月2日）
Switch 2：発売中（2025年6月5日）
価格：
パッケージ通常版：8789円
ダウンロード通常版：4990円
パッケージ版「Years 1-2 ファイターズエディション」：8789円
ダウンロード版「Years 1-2 ファイターズエディション」：7990円
プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～16人（オンライン）
CERO：C（15才以上対象）
©CAPCOM ©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格となります。
※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。