「スト6」イングリッド5月28日配信へ “のじゃのじゃ”と舞い踊る
カプコンは4月23日、「ストリートファイター6」Year 3の最後を飾る追加キャラクター「イングリッド」を5月28日16時より配信すると発表した。「のじゃのじゃ」という語尾が印象的なしゃべり方で、歌って踊るゲームプレイ映像も公開されている。
イングリッドは2004年に「CAPCOM FIGHTING Jam」で初登場し、2006年には「ストリートファイターZERO3↑↑（ダブルアッパー）」にも登場したキャラクター。太陽の力を身に宿し、光を放って戦う特殊なファイターとなりそうだ。
イングリッドのOutfit 2は、初登場時の姿をモチーフにしたおなじみの紫セーラー服姿となる。ワールドツアーで彼女との絆をMAXまで深めると入手できるほか、ショップからファイターコインで購入可能。
ユーザーからは「みんなワールドツアー、真面目にやるんだ」「上手く使ってる人の対戦見るの面白そう」「可愛すぎる」「いざ対戦相手になると“なんだこのクソ技は”ってなりそう」「これ本当にスト6か？」「すげぇウザそうな動きしてる」「懐かしいコスチューム助かる」など、見た目と動きに関する感想が多かった。
実装されるのは5月28日と約1ヵ月後。全体のバランス調整なども入ると思われるので、環境の変化がどうなるのか、期待しよう。
【ゲーム情報】
タイトル：ストリートファイター6
ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション
ジャンル：対戦格闘
販売：カプコン
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：
PS5／PS4／XSX|S／Steam：発売中（2023年6月2日）
Switch 2：発売中（2025年6月5日）
価格：
パッケージ通常版：8789円
ダウンロード通常版：4990円
パッケージ版「Years 1-2 ファイターズエディション」：8789円
ダウンロード版「Years 1-2 ファイターズエディション」：7990円
プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～16人（オンライン）
CERO：C（15才以上対象）
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