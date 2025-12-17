カプコンは12月16日、全世界累計販売本数600万本を突破した『ストリートファイター6』について、バトルバランス調整や新コンテンツを含むアップデートが配信した。詳細はバックラーズブートキャンプ内のパッチノートからチェックしてほしい。

▼アップデートのお知らせ

https://www.streetfighter.com/6/buckler/ja-jp/battle_change

また、今回のアップデートで配信される新コンテンツは以下のとおりだ。

1.新機能「バトルHUDデザイン選択」追加！

対戦中に画面上部に表示される体力ゲージやドライブゲージなどのデザインが選択できるように。最初から選択可能な「まねもん」デザインのほか、ファイターコインを使用してSHOPで購入可能な下記デザインとあわせて、お好みのバトルHUDでプレイしよう。

https://www.youtube.com/watch?v=3ZWjFDiDw94

・スーパーストリートファイターII X

・ストリートファイターZERO3

・ストリートファイターIII 3rd STRIKE

・ウルトラストリートファイターIV

・ストリートファイターV チャンピオンエディション

・「まねもん」デザイン

設定は、「OPTION」内の「INTERFACE」→「バトルHUD設定」→「バトルHUDデザイン」から変更可能だ。

※バトルHUDデザインは自分側の画面に表示されるデザインのみ変更できます。

2.自動実況機能に「天鬼ぷるる」が参戦！

eSportsチーム「REJECT」所属のストリーマー「天鬼ぷるる」が12月16日より自動実況機能に参戦。実況設定の解説者から日本語ボイスを設定して「天使と悪魔のぷるぷるえんじぇるでびる、天鬼ぷるるでーす！」を対戦中に聞いてみよう。

特別な称号を期間限定でプレイヤー全員にプレゼントしているので、ゲーム内のNEWSからゲットして、えんじぇるでびる王国民になろう。称号配布期間は、2026年3月3日16時59分（日本時間）まで。

https://www.youtube.com/watch?v=0q-v2bQgqUE

■「第3回 ストリートファイター イラストコンテスト 乱入演出編」のイラストも応募受付中！

大好評イベント「第3回 ストリートファイター イラストコンテスト 乱入演出編」のイラストも2026年1月1日8時59分（日本時間）まで応募受付中。

今回はYear 3追加キャラクター「C.ヴァイパー」までが対象でユーザーの人気投票により、後日ゲーム内に実装するイラストを全キャラクター1作品ずつ決定する。

見事選出されたイラストは「乱入演出ビジュアル」として全プレイヤーにプレゼント。

「乱入演出ビジュアルイラスト」の応募方法やスケジュールなどの詳細は、特設サイトをチェックしよう。

https://www.streetfighter.com/6/buckler/ja-jp/artcontest3

【ゲーム情報】

タイトル：ストリートファイター6

ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション

ジャンル：対戦格闘

販売：カプコン

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：

PS5／PS4／XSX|S／Steam：発売中（2023年6月2日）

Switch 2：発売中（2025年6月5日）

価格：

パッケージ通常版：8789円

ダウンロード通常版：4990円

パッケージ版「Years 1-2 ファイターズエディション」：8789円

ダウンロード版「Years 1-2 ファイターズエディション」：7990円

プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～16人（オンライン）

CERO：C（15才以上対象）