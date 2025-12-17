バトルバランス調整を含むアップデートを配信中！
『ストリートファイター6』に新機能「バトルHUDデザイン選択」が追加！
カプコンは12月16日、全世界累計販売本数600万本を突破した『ストリートファイター6』について、バトルバランス調整や新コンテンツを含むアップデートが配信した。詳細はバックラーズブートキャンプ内のパッチノートからチェックしてほしい。
▼アップデートのお知らせ
https://www.streetfighter.com/6/buckler/ja-jp/battle_change
また、今回のアップデートで配信される新コンテンツは以下のとおりだ。
1.新機能「バトルHUDデザイン選択」追加！
対戦中に画面上部に表示される体力ゲージやドライブゲージなどのデザインが選択できるように。最初から選択可能な「まねもん」デザインのほか、ファイターコインを使用してSHOPで購入可能な下記デザインとあわせて、お好みのバトルHUDでプレイしよう。
https://www.youtube.com/watch?v=3ZWjFDiDw94
・スーパーストリートファイターII X
・ストリートファイターZERO3
・ストリートファイターIII 3rd STRIKE
・ウルトラストリートファイターIV
・ストリートファイターV チャンピオンエディション
・「まねもん」デザイン
設定は、「OPTION」内の「INTERFACE」→「バトルHUD設定」→「バトルHUDデザイン」から変更可能だ。
※バトルHUDデザインは自分側の画面に表示されるデザインのみ変更できます。
2.自動実況機能に「天鬼ぷるる」が参戦！
eSportsチーム「REJECT」所属のストリーマー「天鬼ぷるる」が12月16日より自動実況機能に参戦。実況設定の解説者から日本語ボイスを設定して「天使と悪魔のぷるぷるえんじぇるでびる、天鬼ぷるるでーす！」を対戦中に聞いてみよう。
特別な称号を期間限定でプレイヤー全員にプレゼントしているので、ゲーム内のNEWSからゲットして、えんじぇるでびる王国民になろう。称号配布期間は、2026年3月3日16時59分（日本時間）まで。
https://www.youtube.com/watch?v=0q-v2bQgqUE
■「第3回 ストリートファイター イラストコンテスト 乱入演出編」のイラストも応募受付中！
大好評イベント「第3回 ストリートファイター イラストコンテスト 乱入演出編」のイラストも2026年1月1日8時59分（日本時間）まで応募受付中。
今回はYear 3追加キャラクター「C.ヴァイパー」までが対象でユーザーの人気投票により、後日ゲーム内に実装するイラストを全キャラクター1作品ずつ決定する。
見事選出されたイラストは「乱入演出ビジュアル」として全プレイヤーにプレゼント。
「乱入演出ビジュアルイラスト」の応募方法やスケジュールなどの詳細は、特設サイトをチェックしよう。
https://www.streetfighter.com/6/buckler/ja-jp/artcontest3
【ゲーム情報】
タイトル：ストリートファイター6
ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション
ジャンル：対戦格闘
販売：カプコン
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：
PS5／PS4／XSX|S／Steam：発売中（2023年6月2日）
Switch 2：発売中（2025年6月5日）
価格：
パッケージ通常版：8789円
ダウンロード通常版：4990円
パッケージ版「Years 1-2 ファイターズエディション」：8789円
ダウンロード版「Years 1-2 ファイターズエディション」：7990円
プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～16人（オンライン）
CERO：C（15才以上対象）
©CAPCOM ©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格となります。
※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。