カプコンは3月3日、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）にて発売中の『ストリートファイター6』について、「アレックス」の参戦に先立ち「Get Ready for アレックス！」ファイティングパスを配信。

https://www.youtube.com/watch?v=F4i34sWv8C4

今回は「ザンギエフ」のOutfit 3カラーEX2と「豪鬼」のOutfit 3カラーEX1が登場。

また、オンライン対戦の乱入演出にカスタマイズできるアイテムとして、乱入演出エフェクト「スモークの中から登場だあー！」のほか、「マリーザ」と「E.本田」の乱入演出ビジュアルもある。もれなくゲットして「ファイティンググラウンド」を存分に楽しもう。

さらに、「アレックス」にちなんだアバター装備、エモート、ミュージックやスタンプといったアイテム、クラシックゲーム『ブラックドラゴン』も含まれている。

「ファイティングパス」では、『ストリートファイター6』を遊んだ分だけポイントが貯まり、一定のポイントを貯めることで上昇する“ティア”に応じてさまざまな報酬がもらえる。さらに、報酬が豪華になる「ファイティングパス（プレミアム報酬）」を購入すると、EXカラー、乱入イラスト／エフェクト、アバター装備やエモート、BGM、スタンプ、そしてクラシックゲームなど、多彩な報酬が獲得できる。ティア21以降はファイターコインも報酬でもらえるのでお見逃しなく。

※詳細はゲーム内にてご確認ください。

※「ファイティングパス」はゲーム内通貨「ファイターコイン」を使用しゲーム内ショップで購入いただけます。

※「ファイターコイン」で購入、または「ファイティングパス」で獲得したアバターの装備は、アバターの外見変更を楽しむことができるアイテムであり、キャラクター性能に影響がない「見た目装備」です。

■3月のゲーム内イベントスケジュールをチェック！

「スズキ」コラボ開催中！ ゲーム内NEWSで忘れずにコラボアイテムを受け取ろう。今月の誕生祭は「テリー」。レンタルファイターチケット配布キャンペーンも開催しているので、この機会に「テリー」でプレイしてみよう。

【ゲーム情報】

タイトル：ストリートファイター6

ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション

ジャンル：対戦格闘

販売：カプコン

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：

PS5／PS4／XSX|S／Steam：発売中（2023年6月2日）

Switch 2：発売中（2025年6月5日）

価格：

パッケージ通常版：8789円

ダウンロード通常版：4990円

パッケージ版「Years 1-2 ファイターズエディション」：8789円

ダウンロード版「Years 1-2 ファイターズエディション」：7990円

プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～16人（オンライン）

CERO：C（15才以上対象）