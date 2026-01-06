カプコンは、「ストリートファイター」シリーズ最新作『ストリートファイター6』［Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、スポーツをテーマとした「ファイターズスポーツフェス」ファイティングパスを配信した。

https://www.youtube.com/watch?v=rTAl7R5eBYY

今回は「ラシード」のOutfit 3カラーEX1と「エドモンド本田」のOutfit 1カラーEX2が登場。

また、オンライン対戦の乱入演出にカスタマイズできるアイテムとして、乱入演出エフェクト「今を煌めけ、青空ファイト！」のほか、「エド」と「マノン」の乱入演出ビジュアルも用意。もれなくゲットして「ファイティンググラウンド」を存分に楽しもう。

さらに、「野球ファンの帽子」や「野球ファンのユニフォーム」といったアバター装備、「野球の審判」エモートといった、野球にちなんだアイテムも登場。野球ファンになりきったアバター装備を身に着け、「バトルハブ」や「ワールドツアー」で遊んでみよう。

そして、今月のクラシックゲームは『カプコンスポーツクラブ』だ。今までプレイしたことのない人は、これを機にぜひとも遊んでみよう。

「ファイティングパス」では、『ストリートファイター6』を遊んだ分だけポイントが貯まり、一定のポイントを貯めることで上昇する“ティア”に応じてさまざまな報酬がもらえる。

さらに、報酬が豪華になる「ファイティングパス（プレミアム報酬）」を購入すると、EXカラー、乱入イラスト／エフェクト、アバター装備やエモート、BGM、スタンプ、そしてクラシックゲームなど、さまざまな報酬が獲得可能だ。

ティア21以降はファイターコインも報酬でもらえるのでお見逃しなく。

※詳細はゲーム内にてご確認ください。

※「ファイティングパス」はゲーム内通貨「ファイターコイン」を使用しゲーム内ショップで購入いただけます。

※「ファイターコイン」で購入、または「ファイティングパス」で獲得したアバターの装備は、アバターの外見変更を楽しむことができるアイテムであり、キャラクター性能に影響がない「見た目装備」です。

「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」開催を記念して、

ゲーム内で特別なアイテムをプレゼント！

「にじさんじ」に所属する大人気VTuber「葛葉」さんが主催するイベント「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」の開催を記念して、「葛葉」さんをイメージした「豪鬼」のOutfit特別カラー／乱入イラスト／称号をプレゼント。ゲーム内のニュースをチェックしてぜひゲットしよう。

・葛葉をイメージした豪鬼Outfit特別カラー

・葛葉描きおろし乱入イラスト

・「KZHCUP RUMBLE」開催記念特別称号

にじさんじ所属ライバー総勢24名が3名1組・全8チームに分かれ、熾烈な戦いを勝ち抜き決勝戦に駒を進める3チームが決定。

●決勝進出チーム

【BOしたら坊主】

先鋒：小柳ロウさん

中堅：神田笑一さん

大将：伊波ライさん

チームコーチ：立川さん

【サンダーファイアーパンダータツヤー】

先鋒：榊ネスさん

中堅：笹木咲さん

大将：叢雲カゲツさん

チームコーチ：ハイタニさん

【さんたっち】

先鋒：風楽奏斗さん

中堅：長尾景さん

大将：オリバー・エバンスさん

チームコーチ：どぐらさん

2026年1月23日にパシフィコ横浜で開催される決勝戦では、予選を突破した3チームが、24名全員の想いを背負い「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」の頂点を目指す。彼らの熱い試合を、ぜひチェックしよう。

▼「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」の詳細はこちら

https://www.nijisanji.jp/events/kzhcup_rumble_in_streetfighter6/

■1月のゲーム内イベントスケジュールをチェック！

新年を迎え、気持ちも新たに各種イベントに参加しよう。今月は「キャミィ」の誕生祭を開催。そしてACT.10の最終月、今アクトの締めくくりにトーナメントに参加しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：ストリートファイター6

ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション

ジャンル：対戦格闘

販売：カプコン

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：

PS5／PS4／XSX|S／Steam：発売中（2023年6月2日）

Switch 2：発売中（2025年6月5日）

価格：

パッケージ通常版：8789円

ダウンロード通常版：4990円

パッケージ版「Years 1-2 ファイターズエディション」：8789円

ダウンロード版「Years 1-2 ファイターズエディション」：7990円

プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～16人（オンライン）

CERO：C（15才以上対象）