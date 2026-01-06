スポーツをテーマとしたファイティングパス！
『スト6』にて「ファイターズスポーツフェス」ファイティングパスを本日1月6日より配信！
カプコンは、「ストリートファイター」シリーズ最新作『ストリートファイター6』［Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、スポーツをテーマとした「ファイターズスポーツフェス」ファイティングパスを配信した。
今回は「ラシード」のOutfit 3カラーEX1と「エドモンド本田」のOutfit 1カラーEX2が登場。
また、オンライン対戦の乱入演出にカスタマイズできるアイテムとして、乱入演出エフェクト「今を煌めけ、青空ファイト！」のほか、「エド」と「マノン」の乱入演出ビジュアルも用意。もれなくゲットして「ファイティンググラウンド」を存分に楽しもう。
さらに、「野球ファンの帽子」や「野球ファンのユニフォーム」といったアバター装備、「野球の審判」エモートといった、野球にちなんだアイテムも登場。野球ファンになりきったアバター装備を身に着け、「バトルハブ」や「ワールドツアー」で遊んでみよう。
そして、今月のクラシックゲームは『カプコンスポーツクラブ』だ。今までプレイしたことのない人は、これを機にぜひとも遊んでみよう。
「ファイティングパス」では、『ストリートファイター6』を遊んだ分だけポイントが貯まり、一定のポイントを貯めることで上昇する“ティア”に応じてさまざまな報酬がもらえる。
さらに、報酬が豪華になる「ファイティングパス（プレミアム報酬）」を購入すると、EXカラー、乱入イラスト／エフェクト、アバター装備やエモート、BGM、スタンプ、そしてクラシックゲームなど、さまざまな報酬が獲得可能だ。
ティア21以降はファイターコインも報酬でもらえるのでお見逃しなく。
※詳細はゲーム内にてご確認ください。
※「ファイティングパス」はゲーム内通貨「ファイターコイン」を使用しゲーム内ショップで購入いただけます。
※「ファイターコイン」で購入、または「ファイティングパス」で獲得したアバターの装備は、アバターの外見変更を楽しむことができるアイテムであり、キャラクター性能に影響がない「見た目装備」です。
「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」開催を記念して、
ゲーム内で特別なアイテムをプレゼント！
「にじさんじ」に所属する大人気VTuber「葛葉」さんが主催するイベント「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」の開催を記念して、「葛葉」さんをイメージした「豪鬼」のOutfit特別カラー／乱入イラスト／称号をプレゼント。ゲーム内のニュースをチェックしてぜひゲットしよう。
・葛葉をイメージした豪鬼Outfit特別カラー
・葛葉描きおろし乱入イラスト
・「KZHCUP RUMBLE」開催記念特別称号
にじさんじ所属ライバー総勢24名が3名1組・全8チームに分かれ、熾烈な戦いを勝ち抜き決勝戦に駒を進める3チームが決定。
●決勝進出チーム
【BOしたら坊主】
先鋒：小柳ロウさん
中堅：神田笑一さん
大将：伊波ライさん
チームコーチ：立川さん
【サンダーファイアーパンダータツヤー】
先鋒：榊ネスさん
中堅：笹木咲さん
大将：叢雲カゲツさん
チームコーチ：ハイタニさん
【さんたっち】
先鋒：風楽奏斗さん
中堅：長尾景さん
大将：オリバー・エバンスさん
チームコーチ：どぐらさん
2026年1月23日にパシフィコ横浜で開催される決勝戦では、予選を突破した3チームが、24名全員の想いを背負い「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」の頂点を目指す。彼らの熱い試合を、ぜひチェックしよう。
▼「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」の詳細はこちら
■1月のゲーム内イベントスケジュールをチェック！
新年を迎え、気持ちも新たに各種イベントに参加しよう。今月は「キャミィ」の誕生祭を開催。そしてACT.10の最終月、今アクトの締めくくりにトーナメントに参加しよう。
