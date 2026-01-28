カプコンは1月28日、「ストリートファイター6」で3月17日に実施予定のアレックス追加アップデートにおいて、全キャラクターに対するバトル調整をすると告知した。

これにともない、1月29日より開催の「台北ゲームショー」、1月31日に開催の「SFL JPグランドファイナル」で試遊できるアレックス体験版については、バトル調整がされていないバージョンであることを宣言している。

ユーザーからは「バトル調整前のアレックスを触れる激レアな機会ってこと？」「全体調整、ありがとうございます！」「ちゃんと言及してくれるの助かる」「調整後のアレックス楽しみー♪」などの声が寄せられている。

調整内容については後日発表されるので、どんな調整が来るか想像しながら続報を待とう。

【ゲーム情報】

タイトル：ストリートファイター6

ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション

ジャンル：対戦格闘

販売：カプコン

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：

PS5／PS4／XSX|S／Steam：発売中（2023年6月2日）

Switch 2：発売中（2025年6月5日）

価格：

パッケージ通常版：8789円

ダウンロード通常版：4990円

パッケージ版「Years 1-2 ファイターズエディション」：8789円

ダウンロード版「Years 1-2 ファイターズエディション」：7990円

プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～16人（オンライン）

CERO：C（15才以上対象）