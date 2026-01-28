「スト6」3月17日のアプデで「全キャラバトル調整」告知　アレックス含め調整中

　カプコンは1月28日、「ストリートファイター6」で3月17日に実施予定のアレックス追加アップデートにおいて、全キャラクターに対するバトル調整をすると告知した。

　これにともない、1月29日より開催の「台北ゲームショー」、1月31日に開催の「SFL JPグランドファイナル」で試遊できるアレックス体験版については、バトル調整がされていないバージョンであることを宣言している。

　ユーザーからは「バトル調整前のアレックスを触れる激レアな機会ってこと？」「全体調整、ありがとうございます！」「ちゃんと言及してくれるの助かる」「調整後のアレックス楽しみー♪」などの声が寄せられている。

　調整内容については後日発表されるので、どんな調整が来るか想像しながら続報を待とう。

【ゲーム情報】

タイトル：ストリートファイター6
　　　　　ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション
ジャンル：対戦格闘
販売：カプコン
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：
　PS5／PS4／XSX|S／Steam：発売中（2023年6月2日）
　Switch 2：発売中（2025年6月5日）
価格：
　パッケージ通常版：8789円
　ダウンロード通常版：4990円
　パッケージ版「Years 1-2 ファイターズエディション」：8789円
　ダウンロード版「Years 1-2 ファイターズエディション」：7990円
プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～16人（オンライン）
CERO：C（15才以上対象）

©CAPCOM ©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格となります。
※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。

