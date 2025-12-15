カプコンの『ストリートファイター6』は、「舞」「エレナ」「サガット」の3キャラクターをメインとした調整を12月16日に行うと発表している。

まずエレナとサガットについては、キャラクターの主要技の一部がコンセプトを発揮しにくくなっている現状を考慮し、使い勝手を改善する調整を行う。コンボや連係の幅が増えることで、それぞれの強みや個性がより強く表現できるよう調整を施すという。

さらに、舞は以前のアップデートで相手の行動を強く制限する技の下方修正を行ったが、各種花蝶扇を用いた連係は場の主導権を握りやすく、とくに相手を端に追い詰めた際の連携はキャラクター屈指の強さになっているという。

これらの連携を阻止するには、要所でパリィや無敵技など、ハイリスクかつ高難易度な行動を成功させる必要がある。だが、対処が難しくなりすぎるため、技性能の見直しを再度行ったそうだ。

ジャストパリィを成功させずともガード・ノーマルパリィでバーンアウトを誘発しづらくしつつ、画面端での前投げ前の状況を変更することで、守勢時に舞の攻めをしのぎやすくなるようにしているという。

そのほか、前ファイター共通の調整と不具合修正も行われる。12月16日実施の調整についてはコチラをチェックしてほしい。