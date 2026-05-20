「スト6」まさかの“モナド体”参戦に驚きの声 「なにコレ」「お前単体で戦えるんかい」
カプコンは5月20日、「ストリートファイター6」で5月28日に実装する新キャラクター「イングリッド」について、モナド体で戦うゲームプレイトレーラーを公開した。
Here comes a new challenger!?#イングリッド 「モナド体」のゲームプレイトレーラーを公開！— ストリートファイター / STREET FIGHTER (@StreetFighterJA) May 19, 2026
5月28日イングリッドと共にスト6に参戦じゃ🤟 pic.twitter.com/VkQny2p8Py
映像では、イングリッドが「ワシの代わりを頼むぞ～」と言って去り、モナド体VSリュウの対戦に。
的が小さいからか翻弄するように動くモナド体。リュウの攻撃はことごとくかわされ、1発もHITすることなく体当たりやビーム攻撃でK.O.となった。
ユーザーからは「なにコレ」「お前単体で戦えるんかい」「下段無効？じつは強いのか」「かわいい」「思ったより自由に動かせて草」「お遊び要素で実用ではないだろう。ないよね？」「モナド体限定トーナメントやりたい」など、大きな反響が寄せられている。
モナド体を使える「イングリッド」は、5月28日から実装予定。続報に期待しよう。
【ゲーム情報】
タイトル：ストリートファイター6
ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション
ジャンル：対戦格闘
販売：カプコン
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：
PS5／PS4／XSX|S／Steam：発売中（2023年6月2日）
Switch 2：発売中（2025年6月5日）
価格：
パッケージ通常版：8789円
ダウンロード通常版：4990円
パッケージ版「Years 1-2 ファイターズエディション」：8789円
ダウンロード版「Years 1-2 ファイターズエディション」：7990円
プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～16人（オンライン）
CERO：C（15才以上対象）
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※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格となります。
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