カプコンは5月20日、「ストリートファイター6」で5月28日に実装する新キャラクター「イングリッド」について、モナド体で戦うゲームプレイトレーラーを公開した。

映像では、イングリッドが「ワシの代わりを頼むぞ～」と言って去り、モナド体VSリュウの対戦に。

的が小さいからか翻弄するように動くモナド体。リュウの攻撃はことごとくかわされ、1発もHITすることなく体当たりやビーム攻撃でK.O.となった。

ユーザーからは「なにコレ」「お前単体で戦えるんかい」「下段無効？じつは強いのか」「かわいい」「思ったより自由に動かせて草」「お遊び要素で実用ではないだろう。ないよね？」「モナド体限定トーナメントやりたい」など、大きな反響が寄せられている。

モナド体を使える「イングリッド」は、5月28日から実装予定。続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：ストリートファイター6

ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション

ジャンル：対戦格闘

販売：カプコン

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：

PS5／PS4／XSX|S／Steam：発売中（2023年6月2日）

Switch 2：発売中（2025年6月5日）

価格：

パッケージ通常版：8789円

ダウンロード通常版：4990円

パッケージ版「Years 1-2 ファイターズエディション」：8789円

ダウンロード版「Years 1-2 ファイターズエディション」：7990円

プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～16人（オンライン）

CERO：C（15才以上対象）