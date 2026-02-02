スクウェア・エニックスは2月2日、『ドラゴンクエストVII Reimagined（リイマジンド）』［Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Microsoft Store on Windows）］の発売直前企画を複数展開。また、本作に関するコラボ情報を明らかにした。

ゲームの発売日は2026年2月5日［PC（Steam）版のみ2月6日予定］、通常版はパッケージ版／ダウンロード版ともに8778円。その他のエディションも用意されているので、後述のゲーム情報を確認してほしい。

■発売直前企画その①

麒麟・川島明さん出演の新映像を七夜にわたり公開！

明日2月3日20時より2月9日までの七夜にわたり、「ドラゴンクエスト」のファンである麒麟の川島明さんを起用した新映像を、スクウェア・エニックス公式YouTubeチャンネルおよび各種公式SNSにて公開。

普段から夜のひとり時間に本シリーズをプレイすることが多いという川島さん。冬の夜長に、こたつで『ドラゴンクエストVII Reimagined』を楽しむ川島さんの反応に注目しよう。

●川島さんプロフィール

1979年2月3日生まれ。京都府出身。NSC大阪校20期生。1999年に田村裕と麒麟を結成。「M-1グランプリ2001」決勝進出をきっかけに知名度を上げた。

2004年には「第33回上方お笑い大賞」で最優秀新人賞を獲得。2010年には「R-1ぐらんぷり」の決勝に進出し、「IPPONグランプリ」では第16回、第26回で優勝した。

多数のバラエティ番組でMCを担当。2021年からは朝の情報番組「ラヴィット！」（TBS系）で司会を務めている。

■発売直前企画その②

『ドラゴンクエストVII Reimagined』がJR山手線をジャック！

本日2月2日よりJR山手線の1編成11車両に本作の広告を掲出する。キャラクターたちを中心としたオリジナル広告で山手線を彩る。期間は、2026年2月2日～2月16日まで。

※編成や運行情報について、鉄道会社や駅係員へのお問いあわせはご遠慮ください。

※運行期間中であっても運休となる場合がございます。

※運行期間は予定であり、予告なく変更・中止となる場合がございます。

※最終日は撤去作業を行うため、運行を行わない場合がございます。

■発売直前企画その③

JR品川駅でのドール展示を実施！

JR山手線のジャックにあわせて、JR品川駅にてゲーム内モデルのベースとなった6キャラクターのドール展示を実施。本作では、職人によって製作されたドールをスキャンし、CG化する“ドールルック”という新たなグラフィック表現でキャラクターたちを再現している。

細部まで造り込まれた造形を、この機会にぜひチェックしよう。実施期間は、20262月2日～2月15日まで。