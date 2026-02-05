スクウェア・エニックスは2月5日、『ドラゴンクエストVII Reimagined（リイマジンド）』をNintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Microsoft Store on Windows）向けに発売［PC（Steam）版は2026年2月6日発売］。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8778円となる。そのほかのエディションも用意されているので、後述のゲーム情報を確認してほしい。

また、発売にともないローンチトレーラーを公開。本トレーラーでは、『ドラゴンクエストVII』の世界を味わえる内容になっているので、ぜひともチェックしてほしい。

▼『ドラゴンクエストVII Reimagined』 ローンチトレーラー

https://youtu.be/H8jNq8T7U1o

■『ドラゴンクエストVII Reimagined』×ZONe ENERGY

飲む者を無敵のゾーンへと導くエナジードリンク「ZONe ENERGY」とのコラボレーションでは、限定コラボ缶の発売や、サンプリングイベントなどさまざまなコンテンツを展開している。

●本日開催！ サンプリングイベント「渋谷にメタルスライムZONeがあらわれた！」

本作の発売を記念して、本日2月5日に「HYPER ZONe ENERGY メタルスライムエナジー」発売前にいち早く手に入れられる先行サンプリングを実施。特別仕様の自動販売機が渋谷サクラステージに登場する。

イベント名：『ドラゴンクエストVII Reimagined』 x ZONe ENERGY

サンプリングイベント「渋谷にメタルスライムZONeがあらわれた！」

開催場所：渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー3階 BLOOM GATE ZONE A/B

開催日：2026年2月5日

開催時間：10時～19時（※無くなり次第）

配布予定数量：4800本

参加費：無料

参加条件：メタルスライム缶受取クーポンを事前に取得もしくは当日取得し、イベントスタッフへ提示した人のみ受け取り可能。なお、スタッフではなく自身でクーポンを受取済みにした場合無効となるので注意しよう。詳細はZONe ENERGY公式Xにて、随時公開予定。

※※イベント内容は変更となる場合がございます。

※製品にはカフェインが多く含まれるため、17歳以下もしくは体重50kg未満の方にはZONe ENERGY配布を控えさせていただきます。小学生以下のお子様につきましては、体重にかかわらず配布の対象外とさせていただきます。

※イベント参加にはLINEでのクーポン取得が必要です。

●限定コラボ缶「HYPER ZONe ENERGY メタルスライムエナジー」発売決定！

発売日：2026年2月24日

価格：223円

内容量：400ml

発売エリア：全国

★注意事項

・本製品は、カフェイン150mgを含むエナジードリンクです。

・飲用間隔は6時間以上あけてください。

・17歳以下で体重50kg未満、小学生以下のお子様、妊娠中または授乳中の方、カフェインに敏感な方などの飲用はお控えください。

■あの“たね”が食べられる!? ローソン限定の「亀田の柿の種」が発売！

亀田製菓より、ゲーム内に登場する「ちからのたね」と「すばやさのたね」をイメージしたコラボレーション商品が発売中。

発売日／販売期間：2026年2月3日から2月末まで

価格：160円

販売地域／販売チャネル：全国のローソン

※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。

亀田製菓公式X：https://x.com/kameda_kakitane

■麒麟・川島明さん出演の新映像を毎日公開中！

2月9日までの期間、「ドラゴンクエスト」のファンである麒麟・川島明さんを起用した新映像を、スクウェア・エニックス公式YouTubeチャンネルおよび各種公式SNSにて公開。

普段から夜のひとり時間に本シリーズをプレイされることが多いという川島さん。冬の夜長に、こたつで『ドラゴンクエストVII Reimagined』を楽しむ川島さんの反応に注目しよう。

◎「夜な夜なクエスト」 第一夜～第二夜はスクウェア・エニックス公式YouTubeにて公開中！