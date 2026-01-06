スクウェア・エニックスは1月6日、2026年2月5日に発売予定の「ドラゴンクエストVII Reimagined」（リイマジンド）について、無料体験版「旅のはじまり先行プレイ版」を1月7日0時より配信すると発表した。また、本作のオープニング映像も公開している。

※Steam版は1月8日2時より配信予定

無料体験版では、冒険のはじまりから主人公たちが最初にたどり着く世界、「ウッドパルナ」クリアまでの物語をプレイできる。製品版へのデータ引継ぎも可能で、先行プレイ特典として仲間の1人「マリベル」の見た目装備「おやすみワンピース」がもらえるという。

この発表を受けてユーザーからは「体験版キター！」「ウッドパルナの“クリアまで”？結構ボリュームあるな」「マリベルのネグリジェ?!かわいいいい!!」「これで今週の仕事を頑張れる！」と喜びの声が寄せられている。

「ドラゴンクエストVII」と言えば、オリジナルの初代PlayStation版では最初のスライム戦までかなり時間がかかったことも語り草に。「リイマジンドでは最速で何分かな」と、リメイク作品ならではの注目も集まっている。

また、詳細は伏せるがオープニング映像で仲間の1人「キーファ」が種を食べているシーンを見て「これは確信犯ｗ」「ついに公認ネタに」と大きな盛り上がりを見せているのも印象的だ。

根強いファンの多い本作がどのように変わったのか、体験版が配信されたらぜひ遊んでみてはいかがだろうか。「ドラゴンクエストVII Reimagined」は、2月5日発売予定だ。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストVII Reimagined

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

開発：スクウェア・エニックス、ヘキサドライブ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年2月5日予定

※PC（Steam）版は2026年2月6日予定。

価格：

通常版：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）

デジタルデラックス版：1万978円（ダウンロード版）

豪華版：1万5800円（パッケージ版）

超豪華版：2万9800円（パッケージ版）

CERO：B（12歳以上対象）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

℗ SUGIYAMA KOBO