スクウェア・エニックスは2月3日、「ドラゴンクエストVII Reimagined（リイマジンド）」のXbox Series X|S／Windows版（Microsoft Store版）において、デジタルデラックス版を所有していても、ゲーム内の「プレゼント受け取り」から各種特典およびダウンロードコンテンツを受け取ることができない現象を確認していると告知した。現在、解決に向けた調査を実施しているとのこと。

本来はデジタルデラックス版を購入すると、過去作の衣装や冒険に役立つアイテムなどが受け取れる。しかし今回の不具合で、受け取り画面にリストが表示されないのだという。

ユーザーからは「調査はよ」「こういう特典は序盤に使えるのが大事」「問い合わせ先がわかりにくい」「PS5ユーザーは受け取れてるらしい」「とりあえず落ち着こう」など、困惑が広がっている。「別のゲームでもこういうのあった気がする」「スクエニじゃなくてマイクロソフト側の問題かも」という声もあった。

なお、アイテムなどの特典は受け取れないものの、目玉となる48時間のアーリーアクセス権は使えている模様だ。

「ドラゴンクエストVII Reimagined」はいよいよ2月5日に発売日を迎える。Xbox Series X|S／Windowsユーザーに見舞われた本問題が、早期に解消されることを願っている。

【お知らせ】『ドラゴンクエストVII Reimagined』



現在、Xbox Series X|S／Windows版（Microsoft Store版）において、「ドラゴンクエストVII Reimagined… — ドラゴンクエスト宣伝担当 (@DQ_PR) February 3, 2026

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストVII Reimagined

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

開発：スクウェア・エニックス、ヘキサドライブ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Microsoft Store on Windows）

発売日：2026年2月5日予定

※PC（Steam）版は2026年2月6日予定。

価格：

通常版：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）

デジタルデラックス版：1万978円（ダウンロード版）

豪華版：1万5800円（パッケージ版）

超豪華版：2万9800円（パッケージ版）

CERO：B（12歳以上対象）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

℗ SUGIYAMA KOBO