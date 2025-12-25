スクウェア・エニックスは12月24日、2026年2月5日に発売予定の「ドラゴンクエストVII Reimagined」（リイマジンド）について、1日おきにエピソードの一部を映画の予告風に紹介していくと告知。その第一弾として「レブレサック」の紹介動画を投稿した。

映像では、「濃霧に閉ざされた村――」「そこに棲みつく、謎の魔物――」「村に渦巻く憎悪――」など、不気味な煽り文句で主人公たちが旅の途中に訪れる村「レブレサック」の紹介をしている。

正体不明の魔物、村人と食い違う意見、洞窟で輪になって踊るおおきづちたちと、それを見守る神父……紹介の仕方は完全にホラーだった。

ユーザーからは「もうすでにこの村焼き払いたい」「せっかくのクリスマスイブになんてものを」「全シリーズ屈指の胸糞シナリオ」「やはりこんな村あってはならないんですよ…」など、過去の記憶を呼び覚ますコメントが100件以上も寄せられていた。

すでに本作では全体のテンポアップを目指すという理由で、「クレージュ」「リートルード」「プロビナ」の3つのシナリオを削除していると発表されている。その代わり主人公とマリベルの幼少期のエピソードが追加されるなど、より物語に没入できるよう取捨選択をしているとのこと（『ドラゴンクエストVII Reimagined』 TGS2025スペシャルステージより）。

今後ほかのエピソードも続々と紹介されていくと思われる本企画。次はどのお話がどんな風に紹介されるのか、続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストVII Reimagined

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

開発：スクウェア・エニックス、ヘキサドライブ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年2月5日予定

※PC（Steam）版は2026年2月6日予定。

価格：

通常版：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）

デジタルデラックス版：1万978円（ダウンロード版）

豪華版：1万5800円（パッケージ版）

超豪華版：2万9800円（パッケージ版）

CERO：B（12歳以上対象）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

℗ SUGIYAMA KOBO