スクウェア・エニックスは1月23日、iOS／Androidで配信中の「ドラゴンクエスト」シリーズのスマートフォン向けタイトルのうち、シリーズの原点となる『ドラゴンクエスト』、2026年1月26日で発売39周年を迎える『ドラゴンクエストII 悪霊の神々』、1月28日で発売10周年を迎える『ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ』の3作品の特別セールを実施。期間は、2026年2月1日まで。

この機会に、ぜひ『ドラゴンクエスト』 『ドラゴンクエストII 悪霊の神々』『ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ』の冒険をスマートフォンで楽しもう。

■セール対象タイトル

●『ドラゴンクエスト』

価格：480円 ⇒ 320円（33％オフ）

※「App Store」「Google Play」では『ドラゴンクエスト ポータルアプリ』内からご購入いただけます。

※追加課金は発生しません。

ストアURL：

App Store：https://sqex.to/dqp_a（DQポータル）

Google Play：https://sqex.to/dqp_g（DQポータル）

Amazonアプリストア：https://www.amazon.co.jp/dp/B01L69U6EI

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

●『ドラゴンクエストII 悪霊の神々』

価格：800円 ⇒ 480円（40％オフ）

※「App Store」「Google Play」では『ドラゴンクエスト ポータルアプリ』内からご購入いただけます。

※追加課金は発生しません。

ストアURL：

App Store：https://sqex.to/dqp_a（DQポータル）

Google Play：https://sqex.to/dqp_g（DQポータル）

Amazonアプリストア：https://www.amazon.co.jp/dp/B01LYCPTDF

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

●『ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ』

価格：4400円 ⇒ 1600円（63％オフ）

※上記タイトルのセール対象はアプリ本体のみとなります。

（アプリ内で購入できる各種追加コンテンツはセール対象外です）

ストアURL：

App Store：https://sqex.to/dqb_A

Google Play：https://sqex.to/dqb_G

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO