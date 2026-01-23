セール期間は、2026年2月1日まで！
スマホ版『DQI』『DQII』『DQビルダーズ』がお買い得！特設セールを開催中
スクウェア・エニックスは1月23日、iOS／Androidで配信中の「ドラゴンクエスト」シリーズのスマートフォン向けタイトルのうち、シリーズの原点となる『ドラゴンクエスト』、2026年1月26日で発売39周年を迎える『ドラゴンクエストII 悪霊の神々』、1月28日で発売10周年を迎える『ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ』の3作品の特別セールを実施。期間は、2026年2月1日まで。
この機会に、ぜひ『ドラゴンクエスト』 『ドラゴンクエストII 悪霊の神々』『ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ』の冒険をスマートフォンで楽しもう。
■セール対象タイトル
●『ドラゴンクエスト』
価格：480円 ⇒ 320円（33％オフ）
※「App Store」「Google Play」では『ドラゴンクエスト ポータルアプリ』内からご購入いただけます。
※追加課金は発生しません。
ストアURL：
App Store：https://sqex.to/dqp_a（DQポータル）
Google Play：https://sqex.to/dqp_g（DQポータル）
Amazonアプリストア：https://www.amazon.co.jp/dp/B01L69U6EI
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX
●『ドラゴンクエストII 悪霊の神々』
価格：800円 ⇒ 480円（40％オフ）
※「App Store」「Google Play」では『ドラゴンクエスト ポータルアプリ』内からご購入いただけます。
※追加課金は発生しません。
ストアURL：
App Store：https://sqex.to/dqp_a（DQポータル）
Google Play：https://sqex.to/dqp_g（DQポータル）
Amazonアプリストア：https://www.amazon.co.jp/dp/B01LYCPTDF
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX
●『ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ』
価格：4400円 ⇒ 1600円（63％オフ）
※上記タイトルのセール対象はアプリ本体のみとなります。
（アプリ内で購入できる各種追加コンテンツはセール対象外です）
ストアURL：
App Store：https://sqex.to/dqb_A
Google Play：https://sqex.to/dqb_G
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO