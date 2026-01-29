スクウェア・エニックスは1月28日、「ドラゴンクエスト宣伝担当」公式X（Twitter）にて、「亀田の柿の種があらわれた！」とする謎の投稿をして話題を呼んでいる。

ファンからは「どの能力が上がるんだ」「なかま呼びそう」「合体してキングになる？」「……！？」など、困惑の声が広がっている。

まだ詳細はわかっていないが、背景画像を見るに2月5日発売の「ドラゴンクエストVII Reimagined」とのコラボ企画と予想される。

ほかにもエナジードリンク「ZONe ENERGY」との限定コラボ缶や、SHIPSがデザインした『G-SHOCK』のコラボウォッチなど、意欲的にコラボレーションをして作品を盛り上げている本作。「柿の種」が「ドラクエ」とどうコラボするのか、続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストVII Reimagined

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

開発：スクウェア・エニックス、ヘキサドライブ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年2月5日予定

※PC（Steam）版は2026年2月6日予定。

価格：

通常版：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）

デジタルデラックス版：1万978円（ダウンロード版）

豪華版：1万5800円（パッケージ版）

超豪華版：2万9800円（パッケージ版）

CERO：B（12歳以上対象）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

℗ SUGIYAMA KOBO