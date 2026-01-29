ドラクエ公式「亀田の柿の種があらわれた！」　ファン「どの能力が上がるんだ」

文●Zenon／ASCII

　スクウェア・エニックスは1月28日、「ドラゴンクエスト宣伝担当」公式X（Twitter）にて、「亀田の柿の種があらわれた！」とする謎の投稿をして話題を呼んでいる。

　ファンからは「どの能力が上がるんだ」「なかま呼びそう」「合体してキングになる？」「……！？」など、困惑の声が広がっている。

　まだ詳細はわかっていないが、背景画像を見るに2月5日発売の「ドラゴンクエストVII Reimagined」とのコラボ企画と予想される。

　ほかにもエナジードリンク「ZONe ENERGY」との限定コラボ缶や、SHIPSがデザインした『G-SHOCK』のコラボウォッチなど、意欲的にコラボレーションをして作品を盛り上げている本作。「柿の種」が「ドラクエ」とどうコラボするのか、続報に期待しよう。

 

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストVII Reimagined
ジャンル：RPG
販売：スクウェア・エニックス
開発：スクウェア・エニックス、ヘキサドライブ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2026年2月5日予定
※PC（Steam）版は2026年2月6日予定。
価格：
　通常版：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）
　デジタルデラックス版：1万978円（ダウンロード版）
　豪華版：1万5800円（パッケージ版）
　超豪華版：2万9800円（パッケージ版）
CERO：B（12歳以上対象）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
℗ SUGIYAMA KOBO

