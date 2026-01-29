ドラクエ公式「亀田の柿の種があらわれた！」 ファン「どの能力が上がるんだ」
スクウェア・エニックスは1月28日、「ドラゴンクエスト宣伝担当」公式X（Twitter）にて、「亀田の柿の種があらわれた！」とする謎の投稿をして話題を呼んでいる。
ファンからは「どの能力が上がるんだ」「なかま呼びそう」「合体してキングになる？」「……！？」など、困惑の声が広がっている。
な なんと……!? https://t.co/UEDoUqhygSpic.twitter.com/GNCUabwT5p— ドラゴンクエスト宣伝担当 (@DQ_PR) January 28, 2026
まだ詳細はわかっていないが、背景画像を見るに2月5日発売の「ドラゴンクエストVII Reimagined」とのコラボ企画と予想される。
ほかにもエナジードリンク「ZONe ENERGY」との限定コラボ缶や、SHIPSがデザインした『G-SHOCK』のコラボウォッチなど、意欲的にコラボレーションをして作品を盛り上げている本作。「柿の種」が「ドラクエ」とどうコラボするのか、続報に期待しよう。
⚡━━━━━━━━━━━━━━━⚡— ドラゴンクエスト宣伝担当 (@DQ_PR) January 28, 2026
#DQ7R × #ZONeエナジー
⚡━━━━━━━━━━━━━━━⚡
エナジードリンク「ZONe ENERGY」と
『ドラゴンクエストVII Reimagined』のコラボが決定！
限定コラボ缶の発売やイベント実施等、様々なコンテンツを展開していきます💨 https://t.co/Gjw6CSqkyMpic.twitter.com/9jsKBOqBwm
『ドラゴンクエストVII Reimagined』の発売を記念して、SHIPSがデザインした『G-SHOCK』のコラボウォッチが登場！— SQUARE ENIX Official Goods (@SQEX_MD_GOODS) January 14, 2026
『ドラゴンクエストVII Reimagined』 × SHIPSとのカプセル・コレクションから生まれた本商品は、『ドラゴンクエストVII… pic.twitter.com/2bMWgOi6RM
【ゲーム情報】
タイトル：ドラゴンクエストVII Reimagined
ジャンル：RPG
販売：スクウェア・エニックス
開発：スクウェア・エニックス、ヘキサドライブ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2026年2月5日予定
※PC（Steam）版は2026年2月6日予定。
価格：
通常版：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）
デジタルデラックス版：1万978円（ダウンロード版）
豪華版：1万5800円（パッケージ版）
超豪華版：2万9800円（パッケージ版）
CERO：B（12歳以上対象）
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
℗ SUGIYAMA KOBO