「ドラクエVII」アーリーアクセス利用の注意喚起 通常版のキャンセルは1月27日まで
スクウェア・エニックスは1月23日、2月5日に発売予定の「ドラゴンクエストVII Reimagined」（リイマジンド）について、アーリーアクセスに関する注意喚起を出した。場合によっては「デジタルデラックス版」の特典である48時間先行して遊べるアーリーアクセスが利用できないことがあるという。
まず、対象者はNintendo Switch 2／Nintendo Switch版の予約をしているユーザー。それ以外のプラットフォームは今のところ問題ない模様だ。
「通常版」を予約したあとに「デジタルデラックス版」を予約した場合、1月27日までに「通常版」をキャンセルしておく必要があるとのこと。「通常版」の決済後に「デジタルデラックス版」を購入した場合、アーリーアクセスは利用できない。
状況としてはたとえば、あらかじめ「通常版」を予約していたユーザーが、1月28日以降に「やっぱり48時間早く遊びたい！」と思い立って「デジタルデラックス版」を予約しようとしても、「通常版」が決済された後なのでアーリーアクセス権は使えず、結局発売日まで待つことになる。
48時間の先行プレイを目当てに「デジタルデラックス版」を予約しているNintendo Switch 2／Nintendo Switchユーザーは、あらためて「通常版」を予約していないか確認しておくと良いだろう。
なお、はじめから「デジタルデラックス版」を予約している人は問題ないので安心してほしい。発売日に先駆けた2月3日よりプレイできるはずだ。
【ゲーム情報】
タイトル：ドラゴンクエストVII Reimagined
ジャンル：RPG
販売：スクウェア・エニックス
開発：スクウェア・エニックス、ヘキサドライブ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2026年2月5日予定
※PC（Steam）版は2026年2月6日予定。
価格：
通常版：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）
デジタルデラックス版：1万978円（ダウンロード版）
豪華版：1万5800円（パッケージ版）
超豪華版：2万9800円（パッケージ版）
CERO：B（12歳以上対象）
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
℗ SUGIYAMA KOBO