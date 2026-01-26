スクウェア・エニックスは1月23日、2月5日に発売予定の「ドラゴンクエストVII Reimagined」（リイマジンド）について、アーリーアクセスに関する注意喚起を出した。場合によっては「デジタルデラックス版」の特典である48時間先行して遊べるアーリーアクセスが利用できないことがあるという。

まず、対象者はNintendo Switch 2／Nintendo Switch版の予約をしているユーザー。それ以外のプラットフォームは今のところ問題ない模様だ。

「通常版」を予約したあとに「デジタルデラックス版」を予約した場合、1月27日までに「通常版」をキャンセルしておく必要があるとのこと。「通常版」の決済後に「デジタルデラックス版」を購入した場合、アーリーアクセスは利用できない。

状況としてはたとえば、あらかじめ「通常版」を予約していたユーザーが、1月28日以降に「やっぱり48時間早く遊びたい！」と思い立って「デジタルデラックス版」を予約しようとしても、「通常版」が決済された後なのでアーリーアクセス権は使えず、結局発売日まで待つことになる。

48時間の先行プレイを目当てに「デジタルデラックス版」を予約しているNintendo Switch 2／Nintendo Switchユーザーは、あらためて「通常版」を予約していないか確認しておくと良いだろう。

なお、はじめから「デジタルデラックス版」を予約している人は問題ないので安心してほしい。発売日に先駆けた2月3日よりプレイできるはずだ。

【ご注意】『ドラゴンクエストVII Reimagined』



Nintendo Switch™ 2 / Nintendo Switch™版のアーリーアクセスご利用上の注意



・Nintendo Switch™ 2 / Nintendo… — ドラゴンクエスト宣伝担当 (@DQ_PR) January 23, 2026

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストVII Reimagined

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

開発：スクウェア・エニックス、ヘキサドライブ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年2月5日予定

※PC（Steam）版は2026年2月6日予定。

価格：

通常版：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）

デジタルデラックス版：1万978円（ダウンロード版）

豪華版：1万5800円（パッケージ版）

超豪華版：2万9800円（パッケージ版）

CERO：B（12歳以上対象）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

℗ SUGIYAMA KOBO